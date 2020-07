Rozpustilé sukýnky! Narozeninová plavba fotbalových krásek na Vltavě

Přesněji řečeno na palubě plavidla YachtBoat. Je to takové parádní restaurační zařízení s grilem, kuchyní a s pivní pípou. Při pohodlném hodování stihnete omrknout třeba Pražský hrad, Karlův most, Vyšehrad, náplavku, Tančící dům, Galerii Mánes či Žluté lázně.

„Byla jsem na takové lodi poprvé a byl to dárek od mého muže. Marek všechno nachystal v tajnosti a bylo to moc příjemné a romantické. Kluci si dali pivko, my vínko a všichni oblíbené suši. Rozjeli jsme to,“ pověděla Blesku nadšená Alena Suchá.

Rozjeli a pořádně. Klárka Necidová měla tuhle kratochvíli natrénovanou, protože před pár dny si ji dopřála s partou kámošek. Takže přidala komentář: „Opět krásné narozeniny.“ O to krásnější, že se s Alenou pustily do rozpustilého tanečku. Culily se, jejich sukýnky šustily ve větru, vlnky k tomu vesele šplouchaly a manželé i kapitán lodi měli báječný kulturní zážitek.