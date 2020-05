Šilhavý: Hovorkovi jsem říkal, že EURO stihne. Jankto mi vysvětlí esport | iSport.cz

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý odpovídal prostřednictvím virtuálního rozhovoru na otázky novinářů. Prozradil například to, jak zvládal karanténu, co si myslí o budoucnosti Patrika Schicka či uzdravujícím se Davidu Hovorkovi. A taky se mu líbí možnost střídat pět hráčů: „Kdyby to zůstalo, nebylo by to od věci.“

„Bylo to zvláštní období, schválně používám minulý čas, protože pevně věřím, že už je to za námi. Určitě jsem však neměl pocit, že bych se nudil. Zpočátku jsem měl hodně práce u videa, pak jsme s rodinou chodívali do lesa, pracovali na zahradě. A teď už jsem rád, že liga začíná, sice bez diváků, ale věřím, že v dohledné době už to bude se vším všudy.“

Jak jste si s odstupem času vyhodnotil odložení EURO? Jako výhodu, protože se můžou do formy dostat Hovorka s Dočkalem, nebo nevýhodu, protože jste byli ve formě?

„Je to realita, kterou jsme museli vzít v potaz. Nechci říkat, že jsme byli ve formě, všechny bychom zmydlili a udělali úspěch. To budeme chtít i za rok. Ale věřím, že pak budeme mít ještě větší portfolio hráčů.“

Nicméně v příštím roce může vaše EURO kolidovat se šampionátem U21. Jaké problémy by vám s trenérem jednadvacítky Karlem Krejčím vznikly?

„O tom musí rozhodnout UEFA, ale myslím si, že by se to dalo zvládnout. Vzpomínám si, že v minulosti taky Marek Jankulovski odehrál šampionát jednadvacítek a pak dorazil za áčkem. Zvládli bychom to zkoordinovat.“

A co možnost, že by se EURO nehrálo ani za rok nebo by došlo ke změně formátu?

„Spoléháme na UEFA. Může se stát, že se formát změní, ale pevně věřím, že mistrovství bude.“

Zmínil jste práci u videa. Zjistil jste ze statistik a zápasových analýz něco, co jste nevěděl?

„Byl na to čas, takže jsme tam našli spoustu věcí, které jsme třeba v danou chvíli úplně nevěděli. Ale byly to detaily, nic zásadního, co bych měl v tomhle rozhovoru prozrazovat.“ (usmívá se)

Co říkáte na způsob, jakým se rozjela bundesliga?

„Myslím si, že to podle nich kopírujeme, takže to bude asi dobrý systém. Naposledy jsem mluvil s Pavlem Kadeřábkem, který mi říkal, že týden před restartem bundesligy museli být na hotelu. Absolvovali pár testů a pak začali hrát. Když jsem pak viděl bundesligové zápasy a ten náš první v Teplicích, tak u nás mi to přišlo příjemné. Díky té zvukové kulise se na to koukalo líp než na Němce, ale samozřejmě ta pravidla se tam musí dodržovat taky.“

Jak se vám tedy líbí úroveň současné bundesligy po jejím restartu?

„Obrázek na fotbal hodně ovlivňuje hlediště, je znát, že kulisa tam chybí. Lidi jsou důležitý článek, teď tam nejsou. Ale jinak si myslím, že kvalita utkání v porovnání doby před koronavirem a té současné neutrpěla. Krátká individuální příprava asi není úplně komfortní a ideální, ale zvládli to dobře.“

Teď ještě abychom to zvládli dobře i my. Start české ligy určitě kvitujete, ale neobáváte se, že se nakonec nedohraje?

„Konečně začal fotbal! Sice jen v televizi, ale věřím, že po dalším rozvolnění bude na stadionech postupně víc lidí než v Teplicích a že se tam dostanu přímo i já, abych sledoval naše potenciální adepty na reprezentační tričko. A nějaké obavy? Věřím, že se to dohraje, jak má.“

Nebojíte se zvýšeného rizika zranění v nabitém programu?

„Nebojím. Každý fotbalista – a nejen reprezentant – je profík. Kluci si vydělávají svým tělem, takže určitě nezaháleli a pracovali na sobě. Příprava nebyla ideální, ale jejich výkony to neovlivní. Stát se může samozřejmě cokoliv, ale že bych se obával, jestli budou k dispozici, to určitě ne.“

Jak by hře uškodilo, kdyby se hrálo delší dobu bez fanoušků?

„Musíme vzít v potaz zdravotní stránku, ta je hlavní, i když nám všem chybí fotbal. Doufám, že když se teď v závěru soutěží zjistí, že to jde, plynule se přejde i na diváky. A bude to zase fajn.“

V této souvislosti prohlásil Franz Beckenbauer, že zápasy bez diváků jsou šancí pro takzvané tréninkové šampiony, tedy hráče, které obvykle před plnými tribunami svazuje nervozita. Souhlasíte s ním?

„Myslím si, že je na tom hodně pravdy. Jsou takoví hráči, kteří se na tréninku mohou strhat a bez nervů hrají mnohem lépe, než když potom přijdou na stadion a dýchne na ně atmosféra. Nebudu jmenovat, ale zažil jsem takové hráče. Nicméně podle mě jich je minimum.“

Vidíte jako problém, že hráči v soutěžích, které byly ukončené, budou mít dlouhou herní pauzu?

„Je to dané, oni s tím nemůžou nic dělat. Třeba přestoupit někam, kde by měli herní vytížení, to nejde. Musí si s tím poradit. Nebude to ideální, ale věřím, že od léta už příští sezona začne a zapojí se. Liga národů by měla začít v září, nominaci budeme dělat podle aktuálního stavu a opakovaných výkonů. Na tom základě budou hráči vybíráni.“

Takže věříte, že UEFA zářijový start posvětí?

„Kalkulujeme s tím, že se v září po dlouhé době sejdeme poprvé. Výkonný výbor UEFA zasedá 17. června, tam se možná dozvíme další informace. Věřím, že se s klukama uvidíme.“

Což by znamenalo, že tým uvidíte po deseti měsících. Je to složitá situace?

„Složitá, nesložitá... Ta situace prostě taková byla, museli jsme to vzít. Poslední kvalifikační sraz byl v listopadu minulého roku, pak jsme se měli sejít v březnu. I to je docela dlouhá doba, takže si myslím, že to nebude hrát roli v nějakém týmovém nastavení.“

Změní se podle vás reprezentační fotbal?

„Organizační věci budou složitější, ale že by se měl měnit fotbal jako takový, to si nemyslím. Možná budeme moct pětkrát střídat, to bude jediná změna. Problém může být jen ve chvíli, kdy bychom museli během jednoho srazu odehrát třeba tři utkání. Pro vytížené hráče by to asi nebylo ideální, ale budeme to muset zvládnout.“

Možnost pěti střídání se vám líbí?

„Je to dělané kvůli rychlému sledu utkání, bude toho dost. Kvituju, že navzdory pěti hráčům se stále může střídat jen třikrát, nebude se moct kalkulovat a drobit čas. Kdyby to zůstalo, nebylo by to od věci.“

Jste už teď schopni dávat si dohromady užší kádr na září, nebo je na to příliš brzy?

„Kluky samozřejmě znovu začneme sledovat, ale jak už jsem několikrát opakoval: kostru máme. Ta bude i nadále z hráčů, kteří absolvovali úspěšnou kvalifikaci na mistrovství Evropy. Pokud si někdo svými výkony řekne o tričko, bude tam, ale pokud nepřijdou zranění nebo jiné věci, v nominaci by neměli chybět ti hráči, které už dobře známe.“

Mohl by se o místo v kádru ucházet David Hovorka, uzdravující se stoper Slavie?

„Platí pro něj to, co pro všechny ostatní. První předpoklad je, že musí být zdravý. Když už jsme u Davida, můžu říct takovou pikantnost. Potkali jsme se, měl zrovna po operaci a já jsem mu říkal: Třeba to EURO stihneš. Byl trochu skeptický, ale já jsem mu říkal, že nikdy neví, co se může stát. A teď se mu to možná splní a stihne to, bude záležet na jeho formě.“

Jak komunikujete s hráči?

„Snažím se mít informace o klucích nejen ze zahraničí, ale i o těch, co jsou tady doma. Netelefonujeme si každý týden, ale řešíme, když je nějaký zdravotní problém. Kluci z Itálie byli třeba zpočátku pandemie hodně nervózní, takový Kuba Jankto celou situaci těžce nesl. S klukama z realizačního týmu jsme ještě v užším kontaktu. Nejdřív přes telefon, teď už se zase scházíme a diskutujeme.“

Konzultujete s Patrikem Schickem jeho budoucnost?

„Naposledy jsem mluvil s jeho agentem, panem Paskou, který jeho přestup a budoucnost řeší. Věřím tomu, že mu poradí dobře. Co jsem se bavil s Patrikem, vím, že by rád zůstal v bundeslize. Mužstvo jako Lipsko, kde jsou mladí talentovaní hráči, mu vyhovuje. Zapadl, líbí se mu tam, takže bych mu přál, aby se v týmu cítil dobře a pak to případně přenesl i k nám do reprezentace.“

Mimochodem – čím jste během dlouhé pauzy zabavil vnoučata? Nejstarší Nikolku prý chytil fotbal...

„Zpočátku jsme měli holčičky od dcery, která bydlí v Brně, tři neděle u nás. Jsou to ještě malí prckové, rok a půl a tři roky, takže se zabavily vesměs samy. Nejstarší Nikolka od syna už to válí, chce se vyrovnat bráchovi, který hraje fotbal v Bohemce. Kope s námi, tak uvidíme.“

Aspoň jste se udržoval v kondici a nepřibral.

„Nepřibral. (usmívá se) Chodil jsem běhat, udržoval jsem se na čerstvém vzduchu nejen fyzicky, ale i psychicky. Člověk pak všechno zvládá líp.“

Na popularitě nabírá eSport, ten vás neláká?

„Vím, co to je a že to začíná být hodně populární. Dokonce to hrají kluci z našeho týmu a Kuba Jankto sedmihodinovým hraním vydělal peníze, které potom věnoval Kapce naděje. To je záslužný čin. Až přijede, bude mi to muset vysvětlit, abych věděl, že se tím dá taky vydělávat.“ (směje se)