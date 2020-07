Pohřeb hokejisty Buchtely (†20): Dojemný proslov nešťastné maminky!

Pro Ondřejovu maminku s tatínkem to byl nejhorší den v životě. Svému synovi vystrojili důstojný pohřeb a se slzami v očích se s ním před zraky desítek smutečních hostů v rouškách naposledy loučili. A zůstali ještě dlouho poté, co ostatní už dávno byli pryč.

„Když si se 8. listopadu 1999 poprvé nadechl, učinil jsi mě nesmírně šťastnou a můj život nabral nový směr. Bohužel jsem ale netušila, že Tě budu doprovázet také na cestě domů,“ s bolestí v srdci promluvila při smutečním obřadu matka zesnulého Eva Buchtelová. „Nikdy nezapomeneme na Tvůj smích, na Tvoje objetí a na Tvoje oči,“ vyprávěla.

Sbohem, Ondro! Desítky lidí se loučily s Buchtelou, jehož zabila rakovina

Poslední sbohem přišli kamarádovi dát dávní i nedávní spoluhráči. Věnec přinesli zástupci Piráti Chomutova. Největší hvězdy, v čele s Ladislavem Šmídem a Petrem Jelínkem, přijely z Liberce, Ondřejově posledním působišti. „Někdy v květnu, vykašlával krev, hůř dýchal. Mysleli jsme si, že je to koronavirus, to se ale bohužel nepotvrdilo, protože to by jistě jako mladý kluk ustál,“ přiblížil počátky starostí generální manažer farmářkého týmu extraligového Liberce z Benátek nad Jizerou Bartoloměj Salanský.

Temno ve čtvrtek v poledne zahalilo duši Buchtelově životní partnerce Aničce, která mu v kritických chvílích byla v boji s nemocí největší oporou, a jejíhož statečného sedmiletého synka - oblečeného celého v černém - vzal Ondra za svého a podporoval ho v hokejových začátcích.

Když rodiče s prarodiči a Aničkou od Ondřeje naposledy odcházeli, drželi se za ruce. Jen nevěřícně koukali do země. Silný okamžik dokreslil šílené chvíle, jaké hokejistovi nejbližší nyní vstřebávají.

I přes Ondřejovu veškerou dobrosrdečnost a laskavost mu osud rozdal špatné karty. Za dvacet let, osm měsíců a šestnáct dnů nedostal šanci svůj život stoprocentně naplnit. „Náš milovaný Ondra. Kluk, který miloval hokej. Bayern, pizzu, colu, svou rodinu, život. Milujeme tě, máma a táta,“ sténala hned po synově smrti jeho maminka Eva. „Jsi nejlepší táta, partner, kamarád, přítel! Navždy!?“ dodala Buchtelova přítelkyně, jež si později nechala na bok vytetovat holubičku s jeho jménem a datem narození.