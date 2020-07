Ondřej Buchtela (†20) zemřel. Hokejista prohrál svůj boj s rakovinou | iSport.cz

„Navždy v našich srdcích. Miluju Tě,“ zněl poslední vzkaz přítelkyně Anny, ke kterému na Instagramu připojila fotku a krátké video držících se rukou.

„Život je občas nesmírně krutý,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Vážné onemocnění, které u Ondřeje propuklo, vyvolalo obrovskou vlnu hokejové solidarity a z ohlasů, které jsme obdrželi, vím, že všichni na něj budeme vzpomínat jen v nejlepším. Jménem Českého hokeje chci vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině, nejbližším i kamarádům.“

Lékaři oznámili talentovanému hokejistovi šokující zprávu 14. května. „Byl to nejhorší den v mém životě. Pořádnou léčbu nemám, nikdo neví, co s tím. Sdělili mi, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat,“ popsal Ondřej Buchtela v emotivním rozhovoru pro iSport.cz, jak se dozvěděl, že ho čeká neuvěřitelně těžký boj.

Ten i přes podporu stovek obyčejných lidí i sportovních osobností nakonec nedostal šanci vítězně zvládnout...

Buchtelovi lékaři diagnostikovali sarkom na srdečním svalu, který zasáhl i obě plíce. „Nebudu lhát, nejdřív jsem se z toho sesypal. Začal jsem okamžitě brečet, taková byla první reakce. Nebyla to ani lítost, že bych se ptal proč já nebo něco podobného. Byl to spíš strach a vyděšení. Že bych ale něco balil, to ani na chvíli. Byl to spíš jenom strach z toho, že nevím, co bude,“ popisoval otevřeně.

Poslední týdny strávil v domácí péči, protože lékaři mu nemohli nabídnout žádnou léčbu. Byl odkázaný na kyslík a invalidní vozík a pomoc blízkých.

Na transparentním účtu na Buchtelovu léčbu se sešlo zhruba 3,7 milionů korun, přispěli Jakub Voráček, David Krejčí a spousta dalších hokejistů, Petr Čech na iSport.cz vydražil své rukavice, dražbu vyrážečky spustil i Dominik Hašek.

Talentovaný obránce Buchtela prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, z rodného Ústí nad Labem se v roce 2013 přesunul do Chomutova, kde v dresu Pirátů naskočil i do extraligy. V nejvyšší soutěži nasbíral od sezony 2016/2017 za tři roky 27 startů a připsal si gól a nahrávku.

Vloni přestoupil do Liberce, zatím ale působil na „farmě“ v Benátkách nad Jizerou, za něž v poslední sezoně nasbíral 25 bodů v 57 utkáních.

