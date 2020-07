Buchtela o rakovině: Chci bojovat, ale nemám léčbu. Chemo nepomáhá | iSport.cz

Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, zahrál si na šampionátu do 18 let. Před Ondřejem Buchtelou (20) se rýsovala slibná kariéra. Sny ale před dvěma měsíci utnula drtivá rána. Byla mu diagnostikována vzácná rakovina srdce. Zhoubný nádor přímo na tělesné pumpě. Chce se s nemocí prát, léčba pro něj však není. „Nic nevzdávám, ale je to těžké…,“ popisuje v tíživém rozhovoru nemocný mladík. Hokejová veřejnost se spojila v jeho podpoře.

Je doma v Ústí nad Labem, rve se se zákeřnou nemocí. Rakovinou srdce. Zhoubný nádor už navíc zasáhl obě plíce. Ondřej Buchtela má v sobě pořád odhodlání bojovat, nemá však jak. „Pořádnou léčbu nemám, nikdo neví, co s tím. Řekli mi, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat,“ říká otevřeně v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak jste přišel na to, že jste nemocný?

„Začalo to hrozně nenápadně, pak to ale nabralo spád. Bylo to rychlé. Byli jsme doma, byl to normální obyčejný den. Zničehonic mě ale strašně začalo bolet na prsou. Cítil jsem, jak se mi celý hrudník sevřel. Jako by mi na něho někdo položil pytel cementu, nebo jinak… jako bych spolknul pětikorunu a zasekla se mi tam. Nemohl jsem se nadechnout, možná ten svíravý pocit znáte. Příšerně to ale bolelo. Protože jsem se v té době zrovna léčil se zápalem plic, tak jsme si původně mysleli, že to má spojitost s tím.“

Co bylo pak?

„Přítelkyně volala mojí mamce, ptala se, co máme dělat. Máma říkala, ať zavoláme sanitku, ať to nepodceňujeme. Převezli mě do nemocnice v Liberci, tam už to pak byl fofr. Když to hodně zrychlím, tak jsem jim tam třikrát omdlel. Ta bolest byla nesnesitelná, byl jsem úplně mimo. Když jsem se pak probral, byl jsem v Praze. Nevěděli, co se mnou. Zjistili, že mám v osrdečníku spoustu krve, která tam odněkud vytéká. Museli ji hned odsát. Probudil jsem se někdy uprostřed noci, kouknul jsem se na sebe a měl jsem mezi žebry díru, do které byla zavedena hadička.“

Co jste si v tu chvíli pomyslel? Takové probuzení musí být pořádným šokem.

„Byl jsem pořád docela mimo. Šokovalo mě, až když mi řekli, že mi z osrdečníku vysáli 800 mililitrů krve. Fakt hodně. V tu chvíli se ale ještě vůbec nevědělo, co mi je. Museli mě stabilizovat, abych jim tam sebou nesekl. Všechna vyšetření přišla až potom v dalších dvou, třech dnech. Rezonance, cétéčka a další.“

Tohle celé se stalo někdy v květnu?

„Ano, ve čtvrtek 14. května. Nejhorší den v mém životě.“

Když se vrátím na začátek, opravdu jste do té doby neměl žádné příznaky?

„Vůbec. To na tom bylo nejhorší, neměl jsem to jak poznat. Byl jsem jen trošku unavený, občas zadýchaný. Když jsme něco dělali na zahradě, rychle jsem se unavil. Dával jsem to ale za vinu tomu zápalu plic, byl jsem zadýchaný jak pes. Že by mě ale napadlo, že je to rakovina, to samozřejmě vůbec.“

Máte v hlavě pocity z chvíle, kdy vám řekli, že máte rakovinu?

„Jasně, to se nedá zapomenout. Přišel za mnou doktor a řekl: je mi to moc líto, ale máte nádor na srdci…“

Drtivá rána, kterou nečekáte.

„Přesně tak. Nebudu lhát, nejdřív jsem se z toho sesypal. Začal jsem okamžitě brečet, taková byla první reakce. Nebyla to ani lítost, že bych se ptal proč já nebo něco podobného. Byl to spíš strach a vyděšení. Že bych ale něco balil, to ani na chvíli. Byl to spíš jenom strach z toho, že nevím, co bude.“

Asi se ptám hloupě, ale jak těžké bylo nastavit hlavu do módu: budu bojovat, nevzdám se a nebudu se ptát, proč právě já?

„Přišlo to samo. Tohle buď máte v sobě, nebo ne. Nechtěl jsem se litovat, vlastně na to ani nebyl čas. Začal jsem hned chodit na chemoterapii a snažit se s tím něco udělat. Nějakým takovým myšlenkám se ale stejně nevyhnete.“

Tomu rozumím. Zvlášť, když máte extrémně vzácný typ rakoviny.

„Je to tak. Zhoubný nádor, který vychází přímo ze srdce, je opravdu zvláštní. V nemocnici mi řekli, že to mají čtyři lidi. Už ani nevím, jestli v Česku nebo na světě. Třeba přeháněli, ale to je jedno. Takových jako já naštěstí opravdu moc není.“

Jak teď probíhá léčba?

„Pořádnou léčbu nemám, nikdo neví, co s tím. Řekli mi, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat. Já jsem se rozhodl pro další kolo chemoterapie, protože zatím toho bohužel moc nezbývá. Nikdo nám víc neřekl. Od nikoho jsem neslyšel: tohle ti pomůže, do toho jdi. Vůbec. Právě to je hrozně frustrující, chtěl bych se léčit, bojovat s tím, ale zatím vlastně není jak.“

Srdeční transplantace nepřichází v úvahu?

„Bohužel ne.“

Co léčba v zahraničí?

„Hledáme, zatím jsme ale žádného doktora nenašli. Bohužel tohle je typ nemoci, kdy nestačí něco vyříznout, opravit, vyměnit a zašít.“

V jakém jste tedy aktuálně stavu?

„Špatném. Je to jako na houpačce, v posledních dnech se to zase trochu zhoršilo. Když mě pustili z nemocnice, měl jsem problém jenom na srdci, takže to jsem si ještě aspoň na záchod došel. Když se mi to ale rozšířilo do plic, nezvládnu ani to. Jsem pořád zadýchaný, kašlu. Všechno za mě dělá přítelkyně, od jídla až po… po to aby mě opravdu dovezla na záchod. Je statečná, jak to se mnou zvládá.“

Co říkáte na obrovskou vlnu podpory, která se v posledních dnech strhla na sociálních sítích? Během prvního dne fungování je na transparentním účtu více než milion korun.

„Nemám slov, vážně. Strašně mile mě to překvapilo, nečekal jsem, že se něco takového stane. Rozjelo se to opravdu neskutečně. Všem, kdo se do toho zapojili, moc děkuju, jsem jim opravdu vděčný. Doufám, že mi to co nejvíc pomůže.“

Nadační fond Ivana Hlinky vám poslal 200 tisíc korun.

„Když mi to táta řekl, jen jsem nevěřícně kroutil hlavou. Opravdu neskutečné. Děkuju.“

Na co všechno byste rád peníze použil?

„Když se objeví léčba, samozřejmě všechno vrazíme do léčby, to je jasné. Když se ale nic neobjeví, tak prostě… rád bych si aspoň částečně splnil nějaké sny a zážitky, než bude pozdě.“

ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU 123-0762430277/0100 (odkaz ZDE >>>) IBAN pro zahraniční platbu: CZ79 0100 0001 2307 6243 0277 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Pavla Zbíralová, iniciátorka sbírky „Milí přátelé, kamarádi, všichni, kteří rádi pomáháte, chceme Vám přiblížit skutečnosti, které nás vedli k založení tohoto transparentního účtu. Nikdy bych nevěřila, že se někdy dostaneme do situace, abychom tohle museli udělat, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné a stalo se to. A proto jsme se my nejbližší kamarádi rozhodli tenhle účet za pomoci KB založit. Ondřej je 20letý profesionální sportovec, kterému byl nedávno diagnostikován sarkom na srdečním svalu, který bohužel zasáhl i obě plíce. Ondra byl paliativním týmem propuštěn do domácí péče. Momentálně se mu daří lépe, ale každý den je to jako na houpačce. Je odkázaný na kyslík, invalidní vozík a bez dopomoci druhého vlastně nic nezvládne. Protože se situace odehrála velmi rychle a nás tlačí čas, sháníme tímto způsobem peněžitou podporu. Jako přátelé si přejeme, aby měl Ondra ten největší komfort. Proto bychom rádi pomohli v tom, aby se vybrané peníze vynaložili nejen na lékařské potřeby, lékaře a zdravotnické pomůcky, ale taky na jeho plány a sny. Na to, aby si mohl život užívat na 100%, ačkoliv je teď omezený. Věřím, že jsou mezi námi dobří andělé, kterým život druhých není lhostejný a ať je to minimální částka, tak přispějí na život tak úžasného člověka, jako je Ondra. Děkujeme všem, kteří se podílejí na poslání finanční podpory, nebo pozitivní energie! Nesmírně si toho vážíme a Ondru energie tlačí vpřed!“