Milan Baroš a David Hovorka chodili ostře do vzájemných soubojů • Michal Beránek (Sport)

Kauza červené karty Milana Baroše se od neděle posouvala každým dalším dnem dál, až trochu do bizarních rozměrů • Michal Beránek / Sport

2002. Do přátelského utkání proti Jugoslávii nastoupil Milan Baroš s krátkým sestřihem. • Archiv deníku Sport

2005. Návrat Milana Baroše po finále Ligy mistrů do Česka, jeho Liverpool slavně porazil AC Milán. • Archiv deníku Sport

2006. Přestup v rámci Anglie. Milan Baroš odešel z Liverpoolu do Aston Villy, na snímku pózuje v ulicích Birminghamu, kde klub sídlí. • Archiv deníku Sport

2004. Bájná výhra nad Nizozemskem. Milan Baroš skáče do náruče Janu Kollerovi na mistrovství Evropy, ze kterého odjel jako nejlepší střelec turnaje. • Archiv deníku Sport

2017. Druhý návrat do Baníku. Hned v prvním utkání rozhodl Milan Baroš o výhře v Brně. • Archiv deníku Sport

Milan Baroš se rozcvičuje před příchodem do zápasu v utkání Baníku s Plzní • ČTK

Barošovi nechali děti doma a vyrazili oslavit jedenáct let od svatby • Instagram

Tereza Barošová to u moře miluje • Instagram

Barošovi jsou do sebe stále vášnivě zamilovaní i jedenáct let od svatby • Instagram

Už nemusí řešit, jak se dostat do formy na novou sezonu, místo polykání kilometrů si může v klidu užívat. A někdejší útočník Milan Baroš (38) dokázal, že s tím nemá problém, když vzal manželku Terezu do luxusního řeckého resortu, kde spolu oslaví výročí jejich turecké svatby, od níž v pátek 31. července uplynulo jedenáct let!