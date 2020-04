Baník věděl, kudy běží Zajíc. Osvědčený útočník za „nulu“ je výborný tah | iSport.cz

Na úvod pár faktů: Tomáš Zajíc nepatří do širšího kádru reprezentace, není otestován velkým klubem, protože dosud hrál jen za průměrné Slovácko, nevyhýbají se mu zdravotní problémy a limitují jej technické dovednosti, kvůli kterým se ještě nezařadil mezi absolutní český top. Ani náhlá změna angažmá a rušení původní dohody s Boleslaví nepůsobí příliš důvěryhodně a charakterně.

Přesto jde pro Baník vzhledem ke všem okolnostem o velmi dobrý přestup, jehož pozitiva výrazně převažují.

Zaprvé: cena. Sehnat slušného útočníka za relativně příznivých podmínek? Hráčští manažeři i kluboví funkcionáři vám řeknou, že se jedná o jednu z nejtěžších disciplín na fotbalovém trhu. Stačí na sebe upozornit pár góly, nemít třicítku na krku a hned je vaše cenovka x set tisíc eur.

Ne však, když berete volného hráče po skončení smlouvy bez finanční náhrady. Samozřejmě, nikdy nejde o čistou „nulu“, protože je třeba počítat podpisový bonus, provizi pro agenta a mnohdy o to větší základní mzdu. Velmi snadno se rázem dostanete k sedmimístné cifře.

I tak však Ostravští na celé záležitosti vydělali, teoreticky by je totiž Zajíc například před rokem stál třeba deset milionů korun, o čemž svědčily i tehdejší nabídky z Polska. Mnohem nákladnější by jednoznačně byl i nákup brněnského Antonína Růska, jehož jméno se na Bazalech taky skloňuje. I nákladný lednový přesun Romana Potočného, jemuž přitom dobíhal kontrakt v Liberci, je toho důkazem.

Nevěřte tomu, že Mladou Boleslav neštve, že jim Zajíc utekl mezi prsty na poslední chvíli. A ještě k tomu do kádru ryzího konkurenta s podobnými možnostmi a ambicemi. V dnešní „koronavirové“ době, kdy se obrací každá koruna a rovněž automobilka Škoda počítá ztráty, to musí mrzet všechny tamní bafuňáře, kteří brali transfer za hotovku.

Udělal Baník dobře, že útočníka přebral Mladé Boleslavi? Do diskuze se zapojte ZDE.

Optimismus schovaný za případný návrat Murise Mešanoviče je jen zástěrkou z nepovedeného „dealu“. Dosud mám před očima, jak trenér Jozef Weber na Maltě kvůli několika zraněním a odchodu Nikolaje Komličenka vyslovil upřímné přání mít Zajíce hned pro jaro, nikoli až v červenci. Paradox, že?

Další plus: věk a zároveň zkušenosti. Zajícovi bude v srpnu teprve 24 let, přesto už stihl odehrát 100 ligových zápasů a nastřílet v nich 25 branek. Splňuje tedy hned dva předpoklady v jednom. Existuje totiž velká šance, že jeho výkonnostní vrchol teprve přijde a Baník na něj může dlouhodobě spoléhat. Viz tříletá smlouva s opcí. A navíc již nejde o žádného nezkušeného zajíce, který by se s nejvyšší soutěží teprve seznamoval. Kvalitu a čich na góly již ukázal.

A za třetí: herní styl. Zajícova rychlost a pracovitost bude do systému trenéra Luboše Kozla sedět, koučova náročnost dává naději, že z někdejšího člena jednadvacítky vymáčkne minimálně tolik co Martin Svědík ve Slovácku. I navzdory ne úplně vytříbené technice splňuje atributy moderního fotbalu, alespoň co se týče domácí úrovně.

Velkým bonusem je, že si Zajíc na podzim vyzkoušel spolupráci s Ondřejem Šašinkou, která klapala na výbornou. Slezané by se určitě nezlobili, kdyby útočné duo ve Vítkovicích předvádělo podobnou show jako například v srpnu v Plzni, kdy favorizovanou Viktorii sami sestřelili. I sportovní ředitel Marek Jankulovski přiznal, že i tohle byl důležitý faktor, jenž ve finále pomohl Ostravským v rozhodování a v intenzivnějším jednání v posledních dnech.

Znamená to samozřejmě velmi složitou situaci pro Tomáše Smolu, definitivní smíření s koncem kapitána Milana Baroše a rovněž další krok v budování nového, mladšího a atraktivnějšího Baníku.

Teď ještě ta nejsložitější fáze: postupně zabudovat do sestavy i své vlastní talentované odchovance.