Bravo! Zachův parťák, jenž přemohl leukémii, slyšel aplaus v Calgary

PŘÍMO Z CALGARY | V zápase, v němž se Calgary zapojilo do programu „NHL bojuje proti rakovině“, fanoušci i hráči ocenili nejenom děti, které se statečně perou se zákeřnou nemocí. Ale také jednoho hokejistu. Vestoje aplaudovali útočníkovi New Jersey Devils, jenž se vrátil do zámořského kolotoče poté, co mu byla diagnostikována leukémie. 32letý Brian Boyle. Bojovník, který je zpět.

Mával divákům, ti tleskali vestoje. Obdiv vyjádřili také hokejisté klepáním hokejek. Brian Boyle v Calgary nastoupil ke třetímu utkání poté, co mu lékaři dali zelenou, aby znovu hrál. Byl to dlouhý potlesk. Zaplněná aréna Scotiabank Saddledome mu posílala na dálku další energii.

Zkušenému útočníkovi, jenž do Devils přišel z Toronta, byla leukémie diagnostikována v září. Teď je zpět. V plné síle. Působí i jako inspirace pro lidi, kteří procházejí něčím podobným. Na něm vidí, že to může být úspěšný boj.

„Bylo to velmi dojemné. Moc mi to pomohlo,“ říká Boyle o podpoře, kterou mu vyjadřovali v nelehké situaci spoluhráči. „Jsou to momenty, ve kterých člověk nechce být. Ale podařilo se mi to zvládnout.“

První utkání odehrál nedávno proti Vancouveru. „Urazil jsem dlouhou cestu. A už se nemůžu dočkat,“ vyprávěl před ostře sledovanou premiérou. Proti Flames už přidal třetí zápas. A symbolicky to bylo při utkání, v němž byl boj proti rakovině veřejně připomínán. Při slavnostním nástupu na led přišly děti, které se zákeřnou rakovinou zápasí. Slyšely potlesk. Když odcházely, hráči jim dávali svoje hokejky.

Pak si aplaus vyslechl i Boyle. Stál na střídačce, zamával. „Miluju tuhle hru. Hrozně moc mi dala. Když jsem hrál za Rangers, potkal jsem tam svoji ženu. A díky hokeji jsem poznal i svoje nejbližší kamarády,“ tvrdí dvoumetrový habán, jenž hraje v útoku s českým centrem Pavlem Zachou. A právě vidina návratu na led mu dodávala sílu.

„Je super, že to překonal a je zpátky. Je to neuvěřitelný příběh, všichni mu to moc přejeme,“ řekl i za soupeře útočník Michael Frolík, který si v zápase proti Devils připsal dva body (1+1).

Stejnou nemoc měl jiný hokejista – Jason Blake. Poté, co mu byla diagnostikována chronická myeloidní leukémie, odehrál v NHL ještě šest sezon. V Česku podobný boj zvládnul někdejší obránce Miloš Holaň, současný pardubický kouč.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:07. Frolík, 31:11. Stone, 32:27. Monahan, 46:54. Ferland, . Tkachuk Hosté: 01:34. Hall, 21:56. Lovejoy, 32:37. Gibbons, 51:11. A. Greene Sestavy Domácí: M. Smith (Läck) – Giordano (C), D. Hamilton, Brodie, Stone, Kulak, Bartkowski – J. Gaudreau, Monahan (A), Ferland – Tkachuk, Backlund, Frolík – S. Bennett, Jankowski, Lazar – Versteeg, Stajan, Brouwer (A). Hlavní trenér: Glen Gulutzan. Hosté: Kinkaid (Schneider) – A. Greene (C), Müller, J. Moore, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall (A), Hischier, Bratt – Wood, Henrique (A), Stafford – Boyle, Zacha, J. Hayes – Gibbons, Coleman, Noesen. Hlavní trenér: John Hynes. Rozhodčí Frederick L'Ecuyer, Trevor Hanson. Čároví: Scott Cherrey, Steve Miller Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17839 diváků

