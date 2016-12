Häkkinen v Praze. Co řekl o Česku, Schumacherovi nebo Rosbergovi?

Čtvrteční vyhlašování ankety Zlatý volant přivedlo do Prahy váženého hosta. Ocenění převzal i dvojnásobný mistr světa ve formuli 1 Mika Häkkinen, v tuto chvíli pětinásobný otec a velvyslanec několika velkých světových firem. V evropské metropoli se ale nevyskytuje poprvé, s Českem ho už mnoho let pojí vztah s Markétou Remešovou. „V České republice jsou vážně milí lidé,“ chválil si sympatický blonďák na setkání s novináři.

Máte českou přítelkyni, v České republice nejste zdaleka poprvé, jak se tady cítíte?

„Češi jsou velmi příjemní a váš národ je skutečně pohostinný. Máte výtečné jídlo, nechápu, jak tady všichni můžete být tak štíhlí (smích). Jak říkám, lidé jsou tu velmi milí, a ti co znám také velmi pilní. Máte skvělou zemi, na kterou můžete být hrdí.“

Bojujete hodně s českým jazykem? Umíte nějaká slova?

„Umím třeba "dobře“ a "děkuji“ a také pár dalších slov. Jinak ale doma na děti mluvím finsky a Markéta zase česky. Oni pak ve škole mluví francouzsky a anglicky, takže musím říct, že tohle je skutečně něco. Česká slovíčka pochytávám pořád, ale vaše řeč není zrovna ta nejsnadnější na světě.“

I po kariéře se stále pohybujete kolem formule 1. Sezona skončila teprve nedávno a uzavřel ji překvapivý konec kariéry šampiona Nico Rosberga. Jak jste se díval na nečekaný krok německého závodníka?

„Byla to hodně zajímavá novina a já si myslím, že plno lidí se doteď diví, proč to vlastně udělal. Vždyť je mladý, navíc mistr světa! Já jsem během svých dvou mistrovských let vždy soupeřil s Michaelem Schumacherem a pokaždé se o konečném vítězi rozhodovalo až v posledním závodě sezony. A musím říct, že psychicky je to velmi náročné. A teď si vezměte, že váš největší soupeř je váš týmový parťák, to je ještě daleko těžší. Normálně víte, že celý tým stojí za vámi, ale takhle musí být ta atmosféra úplně jiná.“

Takže jste jeho krok chápal?

„Ano, nejdůležitější totiž je to, co cítíte. Závodění ve formuli 1 hodně závisí na motivaci, a když ji nemáte, ztrácíte vteřinky a nemůžete se udržet na nejvyšších pozicích v závodě. Pochopil jsem, že Nico potřebuje pauzu a myslím, že si ji vybral ve správnou chvíli. Jeho krok rozhodně připravil nové výzvy pro celý tým Mercedes, který teď musí ve spěchu najít jiného jezdce, protože mnoho závodníků rozhodnutí o působišti pro další sezonu už dávno udělalo.“

Zmínil jste, že stáj Mercedes hledá nového jezdce. Kdyby to bylo na vás, koho byste vybral?

„(přemýšlí) Mercedes je silný, nechce mít toho druhého nejlepšího, chce mít nejlepšího. Vzal bych si toho nejrychlejšího a nejvíce spolehlivého závodníka, který by byl k dispozici. To je totiž to, co je důležité. Ale neptejte se na jméno (smích).“

Kdybychom se ještě vrátili k poslednímu závodu a k chování Lewisa Hamiltona, který ho brzdil, jak jste vnímal jeho taktiku?

„Před tím závodem jsem dostával hodně otázek a odpovídal jsem, že si nemyslím, že se na trati budou hrát nějaké hry. Vždyť k vám vzhlíží fanoušci. Všem příznivcům je třeba ukázat čestný a férový boj. Co následovalo, bylo trochu něco jiného, než jsem čekal, ale ukázalo to také, jak dobrý je monopost Mercedesu. Já bych se asi zachoval jinak, chtěl bych to napálit od začátku do konce. Možná to je naivní, ale tohle je můj pohled.“

Co říkáte novým pravidlům F1 pro příští rok?

„Myslím, že budou velmi radikální. Pneumatiky se zvětší, aerodynamika se změní, auta budou trochu jiná… Ale já se na to divám pozitivně, pro všechny inženýry jde o novou výzvu a formule by mohla být ještě zábavnější. A to je to hlavní, víc zábavy.“

I například návrh zatím fanoušky nepříliš kladně hodnoceného Halo systemu na ochranu hlavy?

„Ten opravdu vzhledově není moc hezký, ale jde přece o bezpečnost. A každá věc, která vylepšuje bezpečnost je dobrá.“

Díval jste se stejně v dobách vašeho závodění na změny i vy?

„Když jsem vstoupil v roce 1991 do formule, během následujících deseti let se jich událo mnoho. Každý rok vedení šampionátu představuje nějaké novinky a já jsem popravdě nikdy nebyl proti. Je dobré něco měnit. Každá změna přináší příležitosti například designérům, kteří zase musí hledat nová technická řešení a fanouškům, jež se mohou těšit na něco nového.“

Nové jsou i tváře v kokpitech, mezi ty nejzajímavější se zařadil například mladík Max Verstappen, který umí jezdit hodně na hraně.

„Zatím ve formuli odvádí skvělou práci a předvádí, jak agresivní může jezdec ve formuli v současnosti být. A výrazem agresivní teď nemyslím, že by dělal něco špatně. Dokud nevystavujete ostatní jezdce do vyloženě nebezpečných situací, je to v pořádku. A riskovat jezdec musí, bez risku se nikam nedostanete. Tak je to v závodech, v životě i v normální práci. Stále je třeba útočit, proto tak Verstappen jezdí a přináší mu to také výsledky.“

Když mluvíme o mládí, co vaše děti? Dočkáme se někdy znovu jména Häkkinen ve formuli 1?

„Mému synovi bylo nedávno 16, závodil v motokárách, ale rozhodl se dál nepokračovat. Dál hraje fotbal, to ho baví. Pro každý sport musíte mít vášeň, to je jediná možnost, jak se udržet na špici a dělat to pořádně. To víte, že jsem se ho snažil trochu ovlivnit (smích), ale je to jeho rozhodnutí a je důležité, aby on sám byl šťastný. A můj tříletý chlapec je ještě malý, uvidíme, co se stane tady.“

Brzy to budou tři roky od nešťastného úrazu hlavy Michaela Schumachera na sjezdovce ve francouzských Alpách. Sledujete zprávy o jeho zdravotním stavu?

„Ty informace, které se dostanou do médií, jsou velmi omezené. Je to skutečně velmi osobní věc, která se týká rodiny Schumacherových a já bych jim ten klid nechal. Pokud by se někdy někdo obrátil s pomocí na mě, pomůžu, jak jen to půjde. Ale jinak si myslím, že si zaslouží soukromí.“