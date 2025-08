Muhamed Tijani (7/10). Ve středu dorazil do Olomouce, ve čtvrtek poprvé trénoval, v sobotu slavil premiérový gól. Navíc po třech minutách na place! Urostlý hroťák se ve vápně dostal ke šťastně tečovanému míči a akrobaticky jej poslal přesně do sítě. Ale nebylo to jen o vstřelené brance. Afričan vyhrával souboje, byl extrémně cítit. Oproti Vašulínovi dvojnásob. Kouč Tomáš Janotka má díky širokému kádru fajn možnosti na lavičce.