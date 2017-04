Přítelkyně trenéra Růžičky promluvila: Při fandění se hlídám kvůli miminku

Jaký máte vztah k hokeji?

„Od dětství jsem chodila na hokej s tátou. Chodila jsem i na fotbal, ale hokej mě bavil víc a miluju ho.“

Jste spíš fanynka, se kterou během utkání cloumají emoce, nebo naopak dokážete být úplně v klidu?

„Myslím si, že jsem spíš v klidu, ale vnitřně jsem dost nervózní. Během domácích zápasů jsem v pohodě. Když hrajeme venku, tak velice ráda sedím hned za střídačkou mezi diváky. Lidé si občas dovolí říct spoustu zlých věcí a já jsem taková, že se ozvu.“

Chomutov byl na pokraji vyřazení už v předkole play off a nakonec se probil až do semifinále. Jak prožíváte dramatickou vyřazovací část?

„Jsou to šílené nervy. Předkolo s Mladou Boleslaví bylo období, kdy mi nebylo dobře, a stav série byl špatný. Já jsem přesto věřila. Znám Vláďu a on má rád výzvy a zvládl to. Moc to všechno s Vláďou prožíváme. Jsme spolu hodně spojeni a vše spolu doma řešíme. Co se týče jeho, týče se i mě. Co je pro něj důležité, je důležité i pro mě. Hokej miluje a je to pro něj vášeň.“

Nemáte strach, že napětí během utkání play off může ublížit vašemu miminku?

„Dost se hlídám a hodně nad tím přemýšlím, ale pořád je to v normě. Úplně neblbnu. Vláďa mě i sleduje, jak mi před zápasem je a říká, ať třeba nejezdím, jestli mi není dobře. Má o mě velký strach.“

Mluvíte doma často o hokeji nebo se tomu tématu raději vyhýbáte?

„Doma o hokeji mluvíme poměrně často. Jsem ten typ člověka, který se o tom s ním bavit chce. Mluvíme o tom, jak bylo na tréninku i jaký byl zápas. Chce slyšet, co na to říkám. Mám podle něj i dobré postřehy, což mě od něj těší. Zajímá ho můj názor.“

Máte nějaké společné předzápasové rituály?

„Máme, ale neprozradím, aby se to neporušilo.“

Jak vypadá váš den před utkáním?

„Ráno jde Vláďa na trénink, pak jdeme spolu na oběd. Už je trochu nervózní, ale já se ho snažím rozesmát. Před zápasem odpočíváme, než odjede na stadion. Doma ho pak odměním večeří.“

