Změny na Strahově. Nový šéf STESu, možný konec generálního sekretáře. Kdo přijde z TV Nova?

O Brabcově konci se mluví už delší čas. S tím, že nabídku na jeho místo dostal Martin Vozábal, až dosud sportovní ředitel druholigového Táborska. Vedení asociace, tedy předseda David Trunda, člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík a také manažer reprezentací Pavel Nedvěd už s Vozábalem mluvili, k dohodě však zatím nedošlo.

Vozábal asociaci informoval, že se obecně nabídce nebrání, ale v nejbližší době ji s ohledem na Táborsko nepřijme.

Nově by mohlo dojít k obsazení pozice výkonného ředitele firmy STES, což je dceřiná společnost asociace, která se stará o komerční příjmy FAČR. Ještě za starého vedení došlo k odvolání Martina Raka, Trundovo vedení jej až dosud nenahradilo. Nyní se proslýchá, že do čela společnosti by se mohl postavit Marek Janoušek, stávající manažer sponzoringu sázkové kanceláře Fortuna. Toho by prý rád na nové pozici viděl slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Zásadní změnou, o které se také hovoří, by bylo odvolání generálního sekretáře Martina Procházky. Ten je spjat s érou Petra Fouska, nicméně až dosud se o jeho konci nemluvilo. A nakonec, už je jisté, že odchází Petr Šedivý, ředitel komunikace a PR. Kdo na jeho místo? Patrně Milan Štěrba, komentátor TV Nova. A jako tiskový mluvčí reprezentací Martin Bergman z Jablonce.