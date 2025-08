Auda chce japonské občanství: Na jazyk si věřím. Po konci kariéry? Jedině Brno

Mimořádná linka Brno – Tokio. To je už pátým rokem hlavní životní trasa basketbalisty Patrika Audy (35). Basketbal v Japonsku se mu dostal pod kůži natolik, že začal podnikat kroky, aby mu bylo uděleno tamní občanství. Usnadnilo by mu totiž výrazně v Zemi vycházejícího slunce další působení. „Mnozí cizinci, kteří mají japonský pas, hrají úplně v klidu do osmatřiceti, čtyřiceti. Určitě by mi to taky pomohlo, abych nebyl veden jako cizinec,“ říká rodák z Ivančic v rozhovoru pro iSport.

Už nějakou dobu usilujete japonské občanství, tak jak to momentálně vypadá?

„S agentem řešíme, co všechno je k tomu potřeba. Vyhodnocujeme si, jaká by to pro mě mělo pozitiva. Komunikuju i s klubem, že by mi s tím pomohl, protože i v minulosti tímto procesem prošli s jinými hráči. Hlavní věc, kterou musím splnit, je minimálně pět let žít v Japonsku. Ten pátý rok mi dojíždí v prosinci. Po novém roce už můžu regulérně požádat o občanství.“

Existují nějaké podmínky, jak dlouho během roku můžete být mimo Japonsko?

„Je to tak. Za rok můžu být mimo Japonsko maximálně devadesát dní.“

Proč vlastně uvažujete o japonském občanství?

„Primárně kvůli basketbalu, protože mi bude v srpnu 36 let a dostat angažmá v cizině je v takovém věku náročné. V Japonsku mnozí cizinci, kteří mají tamní pas,