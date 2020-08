Těšili se, jak bude mít dcera Evelin sourozence. Jenže těhotenství Denisy Helceletové (33) skončilo nešťastně. Přesto bývalá atletka říká, že místo toho, aby ji potrat srazil, začala si vážit sama sebe.

Zpovzdálí jejich život v baráčku za Prahou vypadá růžově. Adam Sebastian Helcelet (28) maká na všech deseti disciplínách atletického závodu všestrannosti a Denisa, která již kariéru ukončila, dovádí s dvouletou šikulkou Evelin a podporuje u oválů svého manžela. Jenže i jejich idylu překryl mráček. No, spíš černočerný mrak.

„Těšila jsem se, že se rozrosteme a bude nás o jednoho více, ale bohužel příroda to chtěla jinak,“ svěřila se bývalá překážkářka na Instagramu. Možná i psychická odolnost z mnoha velkých závodů, které v kariéře běžela, jí pomohla těžkou chvíli překonat. „Zpětně vím, že to tak prostě mělo být. Některou ženu by to asi srazilo ještě více, mě to naopak nakoplo se sebou něco dělat,“ popsala Denisa, jak se přes potrat přenesla.

Jak sama říká, došlo jí, že její tělo chátrá. A že se k němu nechová dobře. „V podstatě mi bylo jedno, jak vypadám. Stav mé pleti mě hodil psychicky skoro na dno, postava taky nic moc, když to srovnám s tím, jak jsem vypadala kdysi. Vlasy děs a hrůza,“ vysvětluje, co všechno bylo špatně. A tak si dupla a rozhodla se: „Nastal čas si zase vážit sama sebe a líbit se doma manželovi.“ Snad to bude fungovat a Helceletovi budou brzy čtyři.