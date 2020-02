V těhotenství 22 kilo nahoře, dnes jako proutek. Jak to atletka Helceletová dělá?

Dcera atletů Denisy a Adama Sebastiana Helceletových, oslaví v květnu dva roky. Ačkoliv Denise kvůli starosti o malou Evelin příliš volného času nezbývá, snaží se cvičit, kdykoliv je to jen trochu možné.

„Bohužel žádný přesný tréninkový plán nemám. Za aktuálních podmínek bych jej nemohla dodržovat. Nemáme v blízkosti babičky, bez kterých je to docela těžké. Cvičím tedy, jakmile mi to okolnosti dovolí. Plánujeme, že Evelin půjde brzy školky a na občasnou výpomoc bychom rádi zaměstnali chůvu. Časem se to tedy snad změní. Sport je přeci jen podstatnou součástí mého života,“ říká atletka.

Ani Denisa Helceletová to s hubnutím po porodu neměla jednoduché. „Během těhotenství jsem přibrala 22 kilo. V porodnici jsem pak nechala zhruba deset, takže váha zůstala i po porodu docela nahoře. Trvalo to dalších osm měsíců, než jsem se dostala na svou původní váhu před otěhotněním. Nedělala jsem si z toho ale těžkou hlavu. Někomu to jde zkrátka rychleji, někomu pomaleji,“ říká.

První běh absolvovala ihned po ukončení šestinedělí. Jenže ouha. Tělo, které nebylo zvyklé na pravidelný pohyb, takovou zátěž nezvládlo. Začala proto od úplných začátků, a to zpevňováním středu těla.

„Všem maminkám bych doporučila ať začínají raději postupně po malých krůčcích. Už v porodnici mohou cvičit například různá dechová cvičení a postupně přidávat cviky na pánevní dno a zpevňování středu těla. Až budou připravené, mohou postupně zátěž přidávat,“ radí bývalá atletka.

Cviky na posílení těla podle Denisy Helceletové Postavte se rovně, zatáhněte břišní svaly a váhu přeneste na jednu nohu. Druhou nohu začněte unožovat do strany. Opakujte 30x a poté nohy vyměňte. Tímto cvikem posilujete hýžďové svaly a svaly na vnějších stranách stehen. Cvik si můžete ztížit, stejně jako Denisa, kettlebellem. U tohoto cviku chytnete medicimbal do úrovně očí, provedete dřep. V horní pozici balon hodíte o stěnu tak, aby se od ní odrazil zpět a vy jej opět chytli. Tímto cvikem posilujete nejen dolní polovinu těla, ale také zlepšujete svou sílu a výkon. K provedení tohoto cviku budete potřebovat odporovou gumu, kterou běžně pořídíte v prodejnách sportovních potřeb. Gumu si upevněte nad kolena. Chodidla jsou na šířku ramen, špičky mírně vytočené ven. Při dřepu držte rovná záda, pohled směřuje před sebe. V pohybu si můžete pomoci rukami spojenými před sebou.

K udržení kondice jí aktuálně pomáhají různé cvičební pomůcky, které jsou skladné a může je mít kdykoliv po ruce. Posiluje například s kettlebellem, odporovými gumami nebo klouzavou podložkou. Občas stihne pár cviků, zatímco si dcera kreslí, jindy ji posadí do kočárku, s kterým pak uběhne několik kilometrů. Kromě toho se také snaží dodržovat správný jídelníček, bez kterého by to podle ní šlo jen stěží.

„Snažím se jist dobře a kvalitně, ale musím se přiznat, že i já někdy zhřeším. Myslím si, že jídlo není o tom, co je a není zdravé, ale o tom, jestli jsou potraviny kvalitní. Pokud se člověk bude živit jen polotovary, výsledky se jen těžko dostaví,“ říká o svém přístupu ke stravě bývalá překážkářka.

Denisa Helceletová ukončila svou profesionální kariéru v roce 2017. Avšak i po narození dcery má k sportu stále velmi blízko. Se svým mužem rozjela projekt Kemp vítězů určený aktivním dětem, které zde trénují pod vedením obou manželů. Kromě toho se Denisa rozhodla pomoci i ženám, které se stejně jako ona snaží dostat zpět do kondice.

„Začala jsem se hýbat ještě s dvěma maminkami z vesnice, kde bydlíme. Viděla jsem, že dělají základní chyby a řekla si, že když cvičím, nemůžu je opravovat. Proto jsem cvičit přestala a dohlížím na ně. Postupem času pak začaly přibývat další a další maminky. Je to pro mě koníček a možnost, jak zužitkovat zkušenosti, které jsem získala celoživotním sportováním,“ zakončila.