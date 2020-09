Lela prozradila, proč Karlos přestal mluvit. Na těhotenství jsem byla sama!

A dost! Mě nikdo trápit nebude. Nejsem tady pro srandu králíkům, práskla do stolu někdejší playmate Lela Ceterová (30)! Jen co se vyléčí z prokletého koronaviru, zmizí z Měchenic domů na Slovensko. A Karlos Vémola (35) během jednoho roku ztratí jak nadvládu nad česko-slovenským MMA, tak maminku své ani ne jednoroční dcerky Lili.

Co způsobilo krizi? Možná ani tak ne úlety principála z Vémolandu s vnadnými kamarádkami v Saint-Tropez, jako spíš přemožitel ze »Zápasu století« Attila Végh. Sama to v rozhovoru pro web cas.sk nastínila samotná Lela.

To, jakým stylem Terminátora jeho sok v O2 Areně spláchnul, zamíchalo kartami jejich rodinné idylky. „Zhroutil se mi sen,“ přiznal už tehdy zlomený Vémola. Těžká prohra na něho dolehla víc než kterákoliv předtím! A ne jen na něj. „Netušila jsem, jak bude prohru snášet,“ připustila Ceterová, která svalovce s Olomouce až do listopadu neviděla padnout.

Záhy našla odpověď. „Je fakt, že se s tím vyrovnával po svém. Nějakou dobu jsme měli tichou domácnost,“ posteskla si modelka. Pro svého zdeptaného miláčka měla pochopení. „Vycítila jsem, že se o tom nechce bavit, že chce být sám se sebou,“ vysvětlila.

„Mrzelo mě to, poněvadž je to vynikající sportovec a vím, jak tvrdě před každým zápasem dřel,“ řekla. Jenže nic nemá trvat věčně. A Vémola své milé sounáležitost dvakrát neopětoval. „Celé těhotenství jsem kvůli tomu byla sama,“ konstatovala Slovenka s mamutími silikony.

To u Véghových svítí od Attilova velkolepého triumfu v Praze sluníčko. Bojovník s půvabnou manželkou Natálkou si s jejich synkem užívají každou vteřinu. A sám slovenský král zatím odolává Vémolových výzev k odvetě. „Až budu znovu v kleci s Attilou, to bude to, co mi hlavu pořádně vyčistí,“ pravil pár dnů po výprasku Terminátor. „Porazím kohokoliv, koho přede mě postaví, než se k němu dostanu znovu. I kdybych mu měl v Trnavě ťukat každý večer na okno, tak ho donutím k tomu, aby se mnou do té klece vlezl.“

Kdyby Végh nabídku přijal, byla by to pro Vémolu první dobrá zpráva za poslední dobu. V neděli mu totiž partnerka Lela nekompromisně vzkázala: „Zklamala mě Karlosova nevěra, přetrvávala mezi námi krize, a proto jsem odcestovala do Bratislavy, kde jsem si připravila potřebné záležitosti na stěhování.“ Ze svého bytu už dokonce vystěhovala nájemníky. Ve Vémolandu zůstává zatím jen proto, že na celou rodinku zaútočil koronavir.

Sám první Čech ve slavné organizaci UFC bere zmizení své ženušky s nadhledem. „K našemu rozchodu se dál nebudu nikomu vyjadřovat. Na rozdíl od partnerky, já na matku své dcery žádnou špínu o údajných nevěrách a podobně zveřejňovat nikdy nebudu,“ napsal na sociální sítě maximalista.