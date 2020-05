Réway nechal hlasovat o konci kariéry. Poslední roky? Cesta do pekel, přiznal | iSport.cz

Není to tak, že by rozhodnutí postavil vyloženě jen na anketě ze sociální sítě, rád by ale poznal názor lidí. Martin Réway, bývalý forvard Sparty a reprezentant Slovenska reálně přemýšlí, že svojí hokejovou kapitolu uzavře. Od sezony 2016/17, kterou úplně vynechal kvůli vážnému srdečnímu onemocnění, se několikrát pokoušel restartovat kariéru. Neúspěšně. Do ideální pohody na hřišti se nikdy nevrátil a ke zdravotním problémům přibyly i ty psychické.

„Hokej mi přinesl hodně radosti, ale i utrpení. Posledních pár roků byly cestou peklem, tolik lží se o mně navyprávělo a každý přidal něco extra, aby to byla ještě pikantnější story,“ napsal hráč pověstný divokým životním stylem a nedodržováním životosprávy na Instagram k již zmíněné anketě.

Převážná většina sledujících hlasovala pro pokračování v kariéře, Réway ale již má vlastní představu. Milovanou hrou se podle svých slov bavil i v době, kdy se mu nedařilo podle vlastních představ. „Stále víc a víc mám však pocit, že už je čas kapitolu uzavřít,“ dodal na závěr příspěvku.

Někdejší velký talent slovenského hokeje Martin Réway na svém instagramovém účtu přiznal, že přemýšlí o konci kariéry. Pro své fanoušky dokonce vytvořil anketu s dotazem, zda má skončit či pokračovat. Převážná většina hlasovala pro druhou možnost • Foto instagram.com/@martinreway10

V předčasně ukončené minulé sezoně měl rodák z Prahy velkou šanci na comeback v Kladně, kde si ho pod ochranná křídla vzal samotný Jaromír Jágr. Legenda českého hokeje s Réwayem podepsala roční kontrakt a dala mu prostor na získání ztracené pohody. Mezi Rytíři se však také trápil. V 17 odehraných zápasech se střelecky nedokázal prosadit, připsal si jen šest asistencí. Během února dal týmu a celé Tipsport extralize sbohem. Odešel na Slovensko.

V dresu Popradu stihl bronzový medailista z mistrovství světa juniorů 2015 nastoupit pouze do sedmi zápasů, ve kterých se třikrát trefil a jednou asistoval. Kvůli pandemii koronaviru více prostoru nedostal, nicméně po brzkém konci ročníků prozradil, že se ve slovenském klubu cítil šťastně jako už dlouho ne.

„Po velmi dlouhé době v životě jsem si připadal, že někam opravdu hokejově patřím, a to jsem se stále jen do toho dostával. Děkuji, bylo fajn hrát před tak skvělou kulisou po letech trápení a neúspěchu. Věřím, že se naše cesty ještě spojí,“ zveřejnil Réway ještě před úvahami nad koncem kariéry. S Popradem se zatím na novém kontraktu nedohodl. Vinu na tom bezpochyby nese i koronavirová krize, kterou slovenský sport těžce nese.