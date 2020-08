Karlos Vémola a Lela: Rozchod! Bijec přidal vysvětlení a smajlíky

Ač se na sociálních sítích tvářili jako spokojená rodina, málokdo tomu skutečně věřil, byli tu i mnozí tací, co jim i přes skřípání, půtky a průsaky o Karlosových záletech drželi palce. Nyní je však konec. Bijec Karlos Vémola v noci oznámil na Instagramu rozchod s Lélou Ceterovou. A napsal k tomu vyjádření, ke kterému přidal i žertovné smajlíky.

Karlos se do svého prohlášení poněkud zamotal. Rázně odmítl, že by za rozchodem byly jeho nevěry, ačkoli před pár týdny už to ani Lela nevydržela a na instagram mu poslala hodně drsný vzkaz na adresu dívek, které jim měly dělat společnost pří pánské jízdě.

Na druhou stranu přiznal, že je všechno jeho chyba. Co pak ale znamenají ty mrkající kulišácké smajlíky?

„Jen naši blízcí ví, jak to mezi námi opravdu bylo😉 a já se k našemu rozchodu dál nebudu nikomu vyjadřovat.. Na rozdíl od partnerky já na matku své dcery žádnou špínu zveřejňovat nikdy nebudu, o údajných nevěrách apod. Všechno jednou bohužel končí, byla to vše moje vina, i když jsme v tom byli 2😉 Od teď se budu jen soustředit na Lili, zápasnickou kariéru a ať jsme s Lelou Ceterovou co nejrozumnější rodiče..,“ uvedl Karlos na svém profilu.

Nutno dodat, že v poslední době bojovali Karlos a Lela nikoli proti sobě, nicméně společně proti koronavirové nákaze, která se nejprve projevila u Karlose, později také u Lely a zejména jejich malé dcerky Lili.

Informaci o rozchodu zveřejnila téměř ve stejnou dobu také Lela. Z jejích slov je patrné, že nad rozhodnutím dlouho přemýšlela a myšlenky směrem ke Karlosovi má utříbené.

„S partnerem prožíváme období plné změn. Jsme však rodiče překrásného děvčátka a to je pro nás oba důležité. Můj partner má náročné období, zdravotní komplikace a potřebu soustředit se na svou kariéru. Já se budu věnovat dcerce a svým aktivitám, Karlos má vytvořený prostor na rekonvalescenci a uspořádání duše i těla,“ napsala velmi smířlivě a rozumně Lela, za což ji fanoušci pod příspěvkem doslova tleskají. Pak však poodhalila detaily konce jejich vztahu.

„Zklamala mě Karlosova nevěra, přetrvávala mezi námi krize, proto jsem odcestovala do Bratislavy, kde jsem si připravila potřebné záležitosti na stěhování. Stěhováním zabránil covid, ze kterého se musíme vyléčit, a potom odjíždíme,“ uzavřela Ceterová.