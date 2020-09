Vzpomínek na bývalého vynikajícího hráče i hokejového trenéra Miloše Říhu (†61), který v úterý zemřel v IKEMu po vleklých zdravotních problémech, jsou spousty. Některé z nich doslova berou dech a vůbec nevadí, že jsou dávno zaváté prachem. Třeba ta spojená s útěkem bývalého hráče Miroslava Fryčera…

Ten se v září 1981 během předsezonního testu Vítkovic ve Švýcarsku rozhodl opustit tým a vydat se na zkušenou do zámoří. Emigrace! Po pár večerních pivech to na něm tehdejší spoluhráči poznali a on kápl božskou.

V tu chvíli do všeho nezapomenutelně vstoupil Říha, všemi přezdívaný Pytlák. „Máš všechno,“ zeptal se. „Vždyť víš, že nic nemám,“ odpověděl mu spoluhráč se zaječími úmysly. „Ani pas?“ pokračovala debata. „Ani pas.“ Pak podle výpovědi Fryčera v knize Můj divoký hokejový život přišlo to velké gesto.

„Sáhl do tašky, vyndal pas, odtrhl svoji fotku a podal mi ho. Třeba ti pomůže, řekl mi,“ vzpomínal dál muž, který později válel v NHL za Quebec a Toronto. V nejlepší lize světa nasázel 150 gólů!