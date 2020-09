Reakce na úmrtí trenéra Říhy (†61). Truchlí nejen Plekanec i bývalé kluby

„Osobně jsem touto zprávou zdrcen. Miloš Říha patřil mezi trenéry, kteří se výrazně podepsali pod mojí kariérou a něco jsme spolu zažili jak v české extralize, tak v ruské superlize. Odešel jeden z velkých hokejových trenérů. Chtěl bych vyjádřit celé rodině a přátelům Miloše Říhy upřímnou soustrast,“ řekl člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.

„KHL je zarmoucena smrtí Miloše Říhy, bývalého hlavního trenéra Spartaku, Atlantu, SKA, Avangardu a Slovanu. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým,“ stojí v prohlášení KHL.

KHL is saddened by the death of Milos Riha, former head coach of Spartak, Atlant, SKA, Avangard, Slovan. Our condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/Nwe7wAYPT8