Jak se měnil Říha: pardubický blonďák i trenér, který se nestyděl za slzy

2018. Focení pro Sport přivedlo Říhu do dobrého rozmaru. • archiv Sportu

2015. Říha dovedl Pardubice do čtvrtfinále, tam si ale jeho tým vylámal zuby na Pavlu Francouzovi v brance Litvínova. Ten si nakonec došel až pro pohár. • archiv Sportu

2013. Říha zpět v Rusku jako kouč Omsku. Výsledky i předvedená hra za to stály, jenže kouč na střídačce stejně dlouho nevydržel... • archiv Sportu

2003. Barvu vlasů měnil v Pardubicích na play off celý tým, a trenér nebyl výjimkou. Z Miloše Říhy se tak stal Velký blondýn • archiv Sportu

2003. Říha uvítal návštěvu z deníku Sport ve slušivém kloboučku a dal se do práce. • archiv Sportu

2000. Co asi Miloš Říha vysvětloval karlovarským hráčům? • archiv Sportu

Pětadvacet let patřil mezi nejvýraznější trenérské osobnosti českého hokeje. Miloš Říha, který zemřel ve věku 61 let, byl známý pardubický patriot. Dařilo se mu ale i v Rusku, kde vedl několik týmů včetně gigantů jako Spartak Moskva či Petrohrad. A nakonec se dostal i k reprezentaci, s níž loni na MS zaujal kvalitními výkony i slzami při svém vystoupení po návratu domů. Podívejte se v GALERII, kterou vybrali z archivu fotografové deníku Sport, jak se Říha měnil v průběhu let.