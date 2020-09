Krásná Nicole popsala detaily tajné svatby s hokejistou Nedvědem!

Zapíral, zapíral, tohle ale Petr Nedvěd (48) ututlat nemohl. Na prahu padesátky je z něho znovu ženáč! Potvrdila to jeho láska Nicole (25), jež slavnému hokejistovi na konci července už coby vdaná paní porodila dcerku Naomi.

Zatímco první manželce Veronice Vařekové řekl Nedvěd »ano« v majestátních kulisách svatovítské katedrály, tentokrát vše pojal poněkud skromněji. „Svatba se konala zhruba dva měsíce zpátky. Proběhla v Česku a byla malá – jen my a svědci,“ prozradila Nicole.

Velké rozhodnutí sympatické dvojice přišlo ze dne na den. „V jedné vteřině jsme si řekli, že to uděláme, a tak jsme to udělali. Ani rodiče nebyli na obřadu přítomni. Vše se dozvěděli až později,“ popisovala netradiční přístup modelka.

Vdavky před pár dny »provalila« na Instagramu sama nová paní Nedvědová. „Už nějakou dobu jsem to příjmení nesla a říkala si, že bych chtěla, aby to věděli lidi kolem,“ přiznala nevěsta. „Štvalo mě, že to nikdo neví a chtěla jsem se trošku ukázat, že jsem manželka,“ dodala Nicole.

To chlap jejího srdce stále vystupuje jako manžel v utajení. „Čo bolo, to bolo. Na Instagramu se ději věci. Nemůžu to potvrdit, ani vyvrátit,“ mlžil v úterý o svatbě dobře naladěný Nedvěd. Jeho verzi by odpovídala i skutečnost, že prsteníček nevěsty stále nezdobí snubní kroužek. „Protože se ještě dělá,“ vysvětlila Nicole.