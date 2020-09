Byla to scéna jako z pohádky. Ze svatovítské katedrály vyšli princ a princezna – fešný hokejista a jedna z nejkrásnějších žen planety. Nynější manažer hokejové reprezrentace Petr Nedvěd se v červenci 2004 oženil se supermodelkou Veronikou Vařekovou (43). Tehdy ale jejich láska skončila krachem!

Náramně se k sobě hodili, byl to výstavní pár. Jenže nějak si zapomněli naplánovat své profesní životy. „Nebyli jsme připraveni vzdát se své práce. Vzali jsme se, do toho přišla stávka v NHL a já odjel do Prahy,“ vzpomínal Nedvěd pro časopis Reflex.

Veronika pracovala v New Yorku, ale jeho pak vyměnili do Phoenixu. „Manželství fungovalo devět měsíců v roce po telefonu, viděli jsme se jenom v létě. Veronika říkala: Chci mít doma chlapa, rok jsem za tebou lítala do Prahy, teď jsi zase ve Phoenixu, to nemá smysl. Bylo to trápení, muselo to tak dopadnout.“ V roce 2006 se rozvedli.

Teď do toho usměvavý elegán praštil znovu s okouzlující maminkou jeho dcerky Nicole. A už dávno po jeho kariéře nebude rozlítaný jako pták. Svoje hnízdečko má krásná rodinka prozatím v luxusním Nedvědově bytě v centru Prahy s úchvatným výhledem na hrad!