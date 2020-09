Nedvědovo luxusní hnízdečko lásky u Vltavy je na prodej: Za 147 milionů korun!

Čtvrtý nejdražší byt v Česku, který je u realitek k mání? Patří hokejistovi Petru Nedvědovi (48)! Apartmán na nábřeží Vltavy nabízí za 147 milionů korun. Bude se s manželkou Nicole (25) a sedmitýdenní dcerkou Naomi stěhovat?

Ten chlap je samé tajemství! Nejprve se ožení se svojí partnerkou ještě během jejího těhotenství, aniž by o tom někomu řekl, teď najednou prodává bydlení svých snů. Jeho současný domov se totiž objevil v nabídce renomované realitní kanceláře Christie’s Real Estate.

Cena? Astronomických 147 milionů korun! Podle časopisu Forbes jde aktuálně o čtvrtý nejdražší byt na realitním trhu. Výše jsou už jen dva apartmány v pankráckém mrakodrapu V Tower a třípatrový penthouse u Jiráskova mostu.

A není divu! Nedvědův bejvák je sice uváděný »jen« jako 3+kk, jenže 231 m2 historie, luxusu a romantiky, výhled na Hrad, Petřín či Karlův most – to už za ty prachy stojí! Rohový obývák je spojený s jídelnou a kuchyní, kde najdete dvě chlazené vinotéky, kombinace krbu a obří televize je dechberoucí, stejně jako »vystajlovaná« koupelna obložená mramorem. Byt je protkaný chytrými technologiemi, které můžete ovládat přes iPad. V domě z roku 1848 zrekonstruovaném podle návrhu Bořka Šípka je recepce, k třípokojáku patří dvě parkovací stání i sklep.

Proč takový úžasný domov hokejista opouští, zůstává záhadou, svůj záměr nekomentoval. Hledá snad větší, když se mu rozrostla rodinka? A kde? Již dříve naznačoval, že jeho zamilovaným místem je Malá Strana. Než mu současný kvartýr rekonstruovali, bydlel dočasně na druhé straně řeky v pronájmu a náramně si to pochvaloval. „Úžasné místo! Jsem pod Petřínem, je tam klid a spousta zeleně, což je super pro moje psy,“ přiznal Blesku loni, když ještě netušil, že bude tátou. Teď by tyhle bonusy ocenil o to více.

Anebo snad zvolí zcela jinou lokalitu? Uvidíme, třeba nakonec žádné stěhování nebude.

Přišel a vypadlo z něj: Wow…

Přes rok jej rekonstruoval, než se do něj konečně mohl nastěhovat. „Bylo to moje vysněné místo,“ prozradil v rozhovoru pro iSport, když se chlubil svým novým domovem na nábřeží. To kouzelné panoráma Prahy ho dostalo. „Hned při mojí první návštěvě mi spadla brada a při výhledu z oken ze mě vypadlo jen: Wow... Nečekal jsem, jak krásný bude výhled zrovna na Petřín a Hrad,“ popisoval. Dům zrekonstruovala developerská společnost WADIA, která zachovala jeho původní tvář a současně využila moderní technologie – například parkovací zakladač sahá 10 m pod hladinu Vltavy. Interiér svěřil do rukou oblíbené italské architektky Uzcateguiové, jež mu dělala už byt v Miami, rodinná firma Kozel Fenestra dodala krásná velká okna, přispěly i další menší firmy. „Vsadili jsme na moderní prvky, které jsou přitom v souladu se stylem domu,“ nastínil slavný hokejista, jak se rodil jeho sen. A co je pro něj doma klíčové? Kvalitní matrace do ložnice a velká televize s pořádným ozvučením. „Aby sledování sportovních přenosů nebo filmu bylo příjemným zážitkem,“ usmál se Nedvěd.