Před pár týdny se vzali, takže už jako právoplatní manželé přivítali na světě jejich půvabnou dcerku Naomi, jež se narodila na konci července. A pro svoje zlatíčko Petr Nedvěd (48) s čarokráskou Nicole (25) dělají první poslední. „Snažím se být stoprocentní. Ale tak to asi mají všechny maminky. Petr je ze mě asi hotovej,“ přiznala Blesku nová paní Nedvědová.

Nicole je zkrátka mámou na plný úvazek. „Snažím se, aby bylo vše co nejlepší. Myslím, že tak to má být,“ vyprávěla. Ještě v těhotenství se na mateřství připravovala alespoň po teoretické stránce. „Přečetla jsem nějakou knížku, ale spíš jsem googlila a četla diskuse, abych věděla, co se nemá.“ Nakonec nad virtuálním světem zlomila hůl. „A dávám na rady babiček a dědečků a raději nic nečtu.“

Krásný pár se vše učí za pochodu. „Na rodičovství už jsme se nějakou dobu připravovali. Nikča teda daleko svědomitěji,“ usmíval se Nedvěd. „Jsou ale situace, které překvapí. Je to o tom, že když malá brečí delší dobu, neřekne samozřejmě, co jí je. Z toho hlediska je to nepříjemné, ale to prožívá každý rodič.“

Nicole tak už poznala, že ne všechny dny novopečené maminky jsou zalité sluncem. „Je to občas hektický. Malé se někdy nechce spinkat, nebo jí bolí bříško, to tak je... První týden byl horší, pak se začala přetáčet a teď už dá v noci tři nebo čtyři hodiny spánku, tak jsme naprosto spokojení a užíváme si to,“ líčila a upozornila, že i tatínek přiložil ruku k dílu.

„Po porodu toho Nikča moc nenaspala, tak jsem malou ráno vzal se psy a jezdili jsme na túry. Je úžasná! Jak se roztočí kolečka, na devětadevadesát procent spinká. Doma je to jiné, je asi po mně a nemá ráda, když se nic neděje,“ prozradil střelec, jenž v NHL nasázel včetně play off 329 gólů. „Jednoho dne Naomi vezmu někam na oběd. Já si dám pivo, ona na limonádu,“ maluje si.

Svoje holky při návratu z porodnice Nedvěd překvapil originální výzdobou „Bylo tam plno dárků, květiny. Přivítání s balónky bylo pro nás obě,“ vzpomínala jeho manželka. A hokejista se na počest dcery nechá potetovat. „Mám všechno připravené, ale ještě s tím chci počkat, až nebudou vedra.“

Někdejší reprezentant Česka i Kanady holčičku se svými kumpány jaksepatří zapil. „Všichni jsme se shodli na tom, že by měla být určitě zdravá a neměla mít ani rýmu,“ chechtal se. „Bylo to intenzivní a tak je to správně. Tři dny jsme slavili a vše přežili. Jsem tady,“ rozprávěl.

To maminka Nicole byla v euforii jen chvilku. „Když Naomi přišla na svět, všechno bylo takové úžasné,“ zasnila se. „Petr se ptal na druhé dítě a já říkala, proč ne, ale teď, jak už je vše záhul, tak jsme se shodli, že jedno bohatě stačí. Ale kdo ví, třeba se nám za rok za dva změní názor.“