Tak tohle by čekal málokdo. Legendární tenistka Chris Evertová (65) se obula do veleúspěšné kolegyně Sereny Williamsové (39). Bez jakýchkoliv okolků pojmenovala problém, který považuje za největší brzdu aktuální světové devítky.

A jedná se o velmi ošemetné téma. Serena by podle průkopnice obouručného bekhendu měla zhubnout. Jinak už žádná velká vítězství nepřidá. „Mám o Serenu trochu obavy. To, co se stalo na Roland Garros, mě překvapilo a ukázalo, že není v optimální kondici. Když o ní mluvíme, tak víme, že údery a mentalita tam budou vždy. Věřím však, že může a měla by zhubnout, což by jí pomohlo na hřišti zrychlit a najít to nejlepší postavení. Mohla by se pak nacházet v lepších pozicích pro své údery,“ uzavřel Evertová své hodnocení.

Američanka se do rozboru své kolegyně pustila po dvou neúspěšných grandslamech. Na US Open sice dokráčela až do semifinále, ale výkony nebyly přesvědčivé a na právě probíhajícím French Open vypadla dokonce už ve druhém kole. Zda si jedna z nejlepších tenistek historie vezme rady krajanky k srdci je ve hvězdách.