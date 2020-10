Plnil si reprezentační povinnosti a připravoval se na duel Ligy národů se Švédskem, když tu náhle přišla ta neradostná zpráva: „Cristiano, máš koronavirus.“ Už i nedotknutelná hvězda Ronaldo je pozitivní. A ačkoliv netrpí žádnými příznaky, zmizel z Portugalska po anglicku. Ve středu po poledni leteckou záchrankou, k níž ho transportovali přímo z hotelu sanitkou.

Ronaldo se podle webu The Sun při cestě zpátky do Turína svěřil do rukou profesionálů ze společnosti »Luxembourg Air Rescue«. Pacienti s covidem jsou teď pro firmu denním chlebem, takže o fotbalového krále bylo v nebesích jaksepatří postaráno. Součástí posádky speciálně upraveného tryskáče Bombardier Learjet 45XR samozřejmě byli lékař se zdravotní sestrou.

„Je naprosto bez příznaků. Jakoby mu ani nic nebylo,“ informoval o zdravotním stavu své hvězdy kouč Portugalců Fernando Santos. „Zvládá to velmi dobře,“ pochválil ho. No fanfáry ho zřejmě nevítaly zpátky v Juventusu. Z klubu se kvůli národnímu týmu vypařil, ačkoliv měl být se spoluhráči v karanténě; dva členové realizačního týmu měli pozitivní test na covid. Teď ho izolace nemine, ani kdyby se stavěl na hlavu.

Na koho se může v těžké době spolehnout? Na svoji budoucí paní Ronaldovou Georginu. Ta na sociální sítě nasdílela fotku z jejich soukromé konverzace. A na dálku svému milovanému srdceryvně vzkázala: „Jsi mojí inspirací, Cristiano.“