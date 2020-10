Vypadalo to jako děsná švanda, nefalšovaná wrestlingová zábava, domluvená akce, jenže následky show v Mexiku jsou fatální. O život totiž přišel jeden ze zápasníků.

Diváci se skvěle bavili, nahlas křičeli, aby vyjádřili podporu svým oblíbencům, svalnatí bijci mezi dvanácti provazy mezitím dělali to, co obvykle – simulovali ostrou rvačku – když nastalo mrazivé ticho.

Po úderech otevřenou dlaní a pozdějším kopu do oblasti hrudníku se nekontrolovaně k zemi skácel Luis Angel Salazar zvaný též jako Principe Aéreo (†26) a byly to poslední chvíle, kdy zůstal naživu. Marné byly rychlé pokusy o první pomoc od soupeře i rozhodčího i okamžitý převoz do nemocnice. Mladý zápasník na následky rány, která se zprvu zdála jako neškodná, zemřel. Podle dostupných informací na infarkt.

A proč ta švanda? Třetí ze zápasníků se v době, kdy Salazar už ležel nehybně na zemi, přiřítil do ringu a kopem do zad napadl pomáhajícího autora smrtící rány. Až pak pochopil, jak moc je zle a připojil se k oživovacím pokusům. Ne, tady o domluvenou show vážně už nešlo…

Wrestler Luis Angel Salazar aka Principe Aéreo zemřel po úderu v ringu.







