Po zápase divoce slavil s fanoušky, pumpoval rukama, poskakoval. Sparťanský trenér Brian Priske po návratu na Letnou zažil první vítězství, v prvním duelu před domácím stadionem proti Mladé Boleslavi (3:2). „Máme výhru po třech měsících, je to celkem dlouho co jsme naposledy vyhráli,“ připomněl, že rudí nedrží zrovna růžovou sérii.

Byl to první zápas po roce na Letné. Po něm jste byl v emocích.

„Jsem hodně šťastný, je to důležité nejen pro nás, ale i pro fanoušky. První výhry v sezoně bývají celkem složité, respektive se s k nim tým občas těžce propracuje. Máme za sebou dva těžké zápasy. Když nevyhráváte, někdy vám chybí sebedůvěra, takže i proto jsem rád, jak to dopadlo. Když to shrnu, za celých devadesát minut jsme si zasloužili vyhrát. Byly tam pasáže, kdy to bylo dobré fyzicky i takticky.“

Návrat vás tedy pohltil?

„Praha nebo respektive Letná je místo, které mám moc rád, rád se sem vracím. Ale musím říct, že soustředění před zápasem bylo především na to, abych pomohl hráčům, až poté jsem se mohl radovat. Ani nejde o to, že fanoušci vyvolávají moje jméno, ale že nás celý zápas podporují. I po vítězném gólu bylo vidět, že je atmosféra úžasná, což je jeden z důvodů, proč jsem tady zpět.“

Ale to musel Lukáš Haraslín penaltu proměnit. Nebyl od něj „Panenka“, tedy dloubák do středu, hazard?

„Byl jsem klidný, věřil jsem, že promění.“

V čem byl jeho další přínos? Přišel až během druhé půle.

„Šlo to podle plánu, respektive podle dohody. Trošku jsem cítil po těch prvních dvou zápasech, že odehrál víc minut, než by měl, že toho měl v nohách dost. Kvůli zranění se vracel o něco později, takže ho musíme postupně zabudovávat. Hlavně jsem rád, že máme kvalitu u všech hráčů, musím pochválit Albiona Rrahmaniho, má za sebou velmi dobrý zápas. Zapojoval se do presingu, vstřelil důležitou branku.“

Proč nastoupil na pravém křídle Angelo Preciado?

„Chtěli jsme tam dostat co nejvíce rychlosti, náběhy. Střídali jsme ho, protože ho musíme postupně zapracovávat, dát mu minuty, také on se vracel po zranění. V Aktobe odehrál devadesát minut, teď jsme doufali, že ho budeme moci vystřídat po poločase za Birmu. Potřebujeme, aby postupně dostávali minuty a získali zápasový rytmus.“

Řekl jste, že potřebujete sebevědomí. Přinese ho tato výhra?

„Určitě, byla tam spousta dobrých věcí, samozřejmě nejsme spokojeni úplně se vším. Ale byly pasáže, kdy hra vypadala, jak chceme.“

Nepovedlo se třeba bránění před prvním gólem, že?

„Určitě je to jedna z věcí, které budeme řešit. Standardky jsou důležitá herní situace, v některých detailech jsme neplnili, co jsme si řekli.“

Platí, že budete ještě aktivní na přestupovém trhu?

„Ano, ještě máme pět týdnů.“