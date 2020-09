Dojemná slova na parte Engeho (†70): Život dokončil ve velkém stylu!

Posadil ho poprvé za volant a dělal mu samou radost. Až dokud neodešel. Závodník Tomáš Enge (44) prožívá po ztrátě slavného otce Břetislava (†70) ukrutnou bolest, zítra mu naposledy řekne sbohem.

Legendární jezdec, jenž sbíral úspěchy v 70. a 80. letech, dokončil svůj poslední závod v pondělí 14. září. Rodina mu vystrojí pohřeb zítra od 14:00 ve Velké síni krematoria v Liberci, kde Enge žil. „Zapomeňte na to, kdo zvítězí a kdo skončí poslední. Slušní a čestní lidé dokončí závod – a svůj život – ve velkém stylu a s respektem,“ stojí na parte. Podepsali se pod něj vdova Radka, sestra Anna, dcera Lucie a syn Tomáš s rodinou.

Právě on se z odchodu vítěze mistrovství Evropy cestovních vozů z roku 1981 těžce vzpamatovává. Byl to totiž táta, kdo jej přivedl k závodění. Tomáš poprvé soutěžil už v 16 letech v Mostě. „Počínal jsem si dobře, ale závod jsem nedojel. Já to obrečel a táta se mi smál,“ přiznal pro autohit.cz jediný Čech ve formuli 1, kde v roce 2001 odjel tři podniky.

Jinak ho vždy chválil. „Tátovi patří velký dík,“ pravil nespočetněkrát Tomáš Enge, který na otce má řadu krásných vzpomínek. A také jednu děsivou. „Nikdy nezapomenu na den, kdy málem uhořel,“ připomněl pro ihned. cz Velkou cenu ČSSR 1982, při níž BMW jeho otce v zatáčce vzplálo jako pochodeň. Zítra mu vzdá hold naposledy.