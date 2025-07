Z dcer hokejových mistrů světa roku 2005 jsou už dospělé dámy: Naše zlatíčka chytají bronz!

Od památného hokejového MS 2005, kde kvůli výluce hrály hvězdy NHL a celý turnaj opanovali Češi, uplynulo už rovných 20 let. Kromě Jaromíra Jágra (53), jenž tehdy válel i se zlomeným malíčkem, už jsou všichni šampioni ve sportovním důchodu. Věnují se rodině a je to znát, vychovali tuze šikovná zlatíčka. Takhle si dcery mistrů užívají prosluněné léto!

Jessica (25), dcera Jiřího Šlégra (54) Titul tehdy slavila s tátou přímo ve Vídni na ledě, to byla ale asi poslední protekce, kterou dostala. Jessica si chce totiž místo na výsluní vydobýt sama, svými schopnostmi. I proto se léta zdokonalovala v oboru kadeřnictví, až našla flek v prestižním salonu. I proto na svém těle makala tak, až se v soutěži Miss 2023 dostala mezi dvacítku nejkrásnějších českých dívek! Dál přitom žije hokejem, a to vlastně dennodenně – jejím přítelem je útočník Sparty Kryštof Hrabík (25).

Allison (25) a Sophia (19), dcery Jana Hlaváče (48) Byť se »Bubák«, jak se šikovnému forvardovi přezdívá, po kariéře v NHL vrátil do vlasti, kus rodiny musel kvůli povinnostem nechat v USA. Starší dcerka Allison se ale na slunném jihovýchodě rozhodně neflákala. Vystudovala tam Floridskou státní univerzitu v oboru pohostinství a i díky tomu teď může obrážet celý svět a akademicky hodnotit dobrůtky ze všech koutů planety. Na cestách ji často doprovází i o šest let mladší ségra Sophia a společně si pochvalují: „Život nás baví!“

Roztleská a ošetří

Dcera Pavla Kubiny (48) Blonďatá sympaťanda Tereza (18) patří také mezi ty, které vyrostly za »velkou louží«. A co je víc amerického než se stát roztleskávačkou! Přesně to Tereza dělá, a to dost úspěšně – se svým týmem sbírá diplomy i medaile. Šikovná je ale také ve školní lavici. Momentálně působí na alabamské univerzitě na oboru ošetřovatelství. „Ráda trávím čas s přáteli, užívám si nakupování, chodím do posilovny a miluju opalovat se!“ culí se.