Vzpomínky doktora, kterému zemřel Josef Šural (†28) pod rukama: Je to noční můra!

Noc z 28. na 29. dubna 2019. Na operačním sále se turecký doktor íránského původu Mukaddem rval o život českého plejera. Marně! Josef Šural (†28) svíral v dlani minci pro převozníka na druhý břeh.

Skonal mu pod rukama! Amir Mansur Mukaddem (58) viděl umírat spoustu mužů a žen, ovšem záložník Alanyasporu »Šury« se mu navždy vryl dopaměti. Teď si ho znovu připomněl.

Bývalý kapitán Sparty, skvělý kluk i fotbalista, utrpěl při havárii minibusu těžké zranění hlavy. V tomto zuboženém stavu se ho ujal neurochirurg a specialista na mozek Mukaddem. „Operoval jsem Josefa Šurala. Bylo to velmi vážné a věřte, že je pro lékaře velmi obtížné udělat operaci, když zjistí, v jak kritickém stavu je pacient,“ začal své vyprávění proportál yenialanya.com. „Miloval jsem ho, setkal jsem se s Josefovou rodinou a strašně jsem si přál, abych ho mohl zachránit. Operaci jsem dokončil a to, že se mi to nepodařilo, mám pořád v mysli. Je to jako noční můra,“ vyznal se Amir Mansur.

Věřte mu, že Pepíka obdivoval. Má ve své kanceláři stále jeho fotku v černém rámečku a s nápisem plným úcty: „Nikdy na tebe nezapomeneme.“

JosefŠural cestoval v dodávp ce mercedes zápasu v Kayserisporu se šesti spoluhráči. Zahynul jen on, protože vypadl z otevřených dveří vozidla a deset metrů jím byl vláčen a drcen o skaliska. Pouhých pět kilometrů od centra Alanye na břehu Středozemního moře, kde dodnes operuje Amir Mansur Mukaddem.