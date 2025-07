Nesouhlasil jste s penaltou?

„Myslím, že to bylo málo. Králik došlápl soupeři na špičku nohy, ale někam musí došlápnout. Ta situace by nic neřešila. Podle mě by rozhodčí neměli pískat takovou penaltu a v takové minutě.“

Byli jste blízko bodu, že?

„Věřil jsem, že zápas skončí remízou. Hráli jsme vyrovnaný zápas do pětasedmdesáté minuty. Sparta ale vystřídala a poslala na hřiště velkou kvalitu. My jsme pak byli hodně nepřesní. Přesto se nemůžu zbavit pocitu, že jsme po dvou kolech měli mít čtyři body. A máme jen jeden.“

Hodně jste drželi balon, byli aktivní. Nechtěli jste bránit ani proti favorizované Spartě?

„Nechtěli jsme měnit taktiku. Myslím, že tohle by nám stejně nepřineslo lepší výsledek. Věděli jsme, že se nám věci dařily v minulém zápase. Navíc Sparta honí dva zajíce, potřebuje uspět v Konferenční lize a měla menší čas na přípravu, prakticky jen dva dny. Až na posledních patnáct minut jsme neodehráli špatné utkání.“

Takže jste s výkonem spokojený?

„Sparta nastoupila odhodlaně, dostupovala nás ve finální fázi. Když šla nahoru, dostávala se do zakončení. Ale po obdržené brance jsme převzali zápas do svých rukou. Myslím, že soupeř neměl až tak gólové šance, ale rozhodla spíš kvalita útočníků Sparty.“

Co si z toho vzít?

„Ukážeme si věci, které se nám nedařily. Když dostaneme tři góly, těžko se sbírají body. Na tom budeme samozřejmě pracovat.“

Letná? Svátek, užil jsem si to

Takže se poučíte?

„Ale budeme dál pokračovat v našem způsobu hry. Čeká nás další těžké utkání proti Plzni a budeme věřit, že tentokrát budeme mít víc štěstí. Tohle beru jako svou nováčkovskou daň.“

Můžeme od Mladé Boleslavi čekat další gólové zápasy?

„Bylo by dobré, kdybychom jich míň dostávali. Jsme rádi, že se nám daří vytvářet šance. Měli jsme smůlu, když jsme trefili břevno a dorážka byla z ofsajdu. Mohli jsme jít na 3:1. Hrajeme stylem, že nejsme tolik zavření v obraně, a věřím, že když budeme takhle pokračovat, body přijdou.“

Těžíte hodně z výkonů Romana Macka, který přišel v létě z Lugana?

„Stejně jako Pech hraje níž. To je náš záměr. Roman odehrál dva excelentní zápasy, řídil naši hru. Navíc je platný do defenzivy. Jeho přínos, stejně jako dalších, je velký.“

Máte za sebou v první lize velký zápas proti Spartě. Byl jste nervózní?

„To jsem stejně už asi patnáct let. Užil jsem si to, byla vynikající atmosféra. Letná je pro mě nejtradičnější stadion, chodil jsem na zápasy Sparty. Během zápasu mi to přijde jako každý jiný zápas, soustředím se jen na tým. Byl to ale pro mě svátek. A vždycky bude.“