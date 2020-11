Říká o sobě, že je kluk z paneláku. Není proto divu, že když jako hvězda Plzně vydělal velké peníze, vráží je do luxusního bydlení. Vítejte v království fotbalisty Davida Limberského (37).

Obránce západočeského klubu, který se zítra ve šlágru 7. kola v restartované nejvyšší soutěži postaví proti Spartě (18:15, O2 TV Sport), má Viktorii v srdci tak moc, že si s ní svůj barák zkrášluje, jak to jen jde. Po cestě do pivního sklípku jsou zdi kolem schodů pomalované nejlepšími plzeňskými výsledky v Lize mistrů. Na své obří safronové posteli v ložnici má zase vyobrazené logo klubu.

„Mám ho tam, aby se mi lépe usínalo. Je to vyrobené na zakázku, jednalo se o mé speciální přání, které jsem si vyžádal. Narodil jsem se tady, Plzeň je pro mě všechno, moje rodina. Nejvíc si asi vážím prvního titulu. Je to jako první holka, to se nezapomíná,“ povídá s úsměvem pětinásobný vítěz ligy ve videu youtubera Práži.

Obývací pokoj s kuchyní

„Mám nového robota, každý den vařím, hrozně mě to baví. V obýváku trávíme dost času u televize, asi jako každá rodina. K jídelnímu stolu se vejde až osm lidí, je tu dost místa pro všechny,“ popisuje » Limba «.