ONLINE: Ararat - Sparta. Letenští v odvetě proti outsiderovi, stvrdí postup?

Radost sparťanů po gólu Patrika Vydry
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Sparťané se připravují na odvetu v Araratu
Spartu čeká odveta 3. předkola Konferenční ligy na ministadionu v Arménii
30
Fotbalisté Sparty v odvetě třetího předkola Konferenční ligy usilují o postup na hřišti soupeře. Svěřenci trenéra Briana Priskeho v Jerevanu proti Araratu-Armenia hájí náskok 4:1. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Historicky nejúspěšnější český tým Sparta doma s outsiderem nečekaně od sedmé minuty prohrávala. Ještě v prvním poločase ale skóre obrátila a po změně stran přidala další dva góly. Přiblížila se tak souboji s FC Riga v posledním čtvrtém předkole. Lotyšský celek v úvodním utkání doma porazil Beitar Jeruzalém 3:0.

