Tragická smrt slovenského fotbalisty Szelleho (†19): Mrazivé detaily
Slovenskem tento týden otřásla zpráva o úmrtí mladého fotbalisty Norberta Szelleho, který přišel o život během pondělní autonehody. Náraz jeho vozu do stromu byl tak silný, že motor skončil mimo auto. Sportovcův kamarád teď promluvil o okolnostech, ze kterých mrazí...
Norbertův život vyhasl během pondělní autonehody u obce Dolný Bar. „Z doposud nezjištěných příčin sjel mimo vozovku a narazil do stromu. Náraz byl tak silný, že motor skončil mimo vozidlo,“ popsala policie. „Při střetu utrpěl řidič zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Přesné příčiny a okolnosti události jsou ve stádiu šetření,“ stálo dále ve vyjádřenípolicistů. Slovenský web Nový Čas přišel s informací, že jednou z vyšetřovacích verzí má být nešťastná láska.
„Nechal dopis na rozloučenou. Rozešla se s ním přítelkyně,“ pověděl kamarád hráče, který naposledy nastupoval za FC Trstice. „Norbi byl moc hodný kluk, skvělý fotbalista. Nikdy o nikom neřekl nic špatného,“ vzpomínal na Szelleho. „Byl až moc hodný, kamarádský, ochotný,“ popsal Norberta. „Nechápu to. Hlava mi to nebere,“ uzavřel smutnící kamarád.
Pár dní před tragickou nehodou se přitom Szelleho klub dočkal fantastického úspěchu, kdy jeho tým hrající v páté lize vybojoval v Slovnaft Cupu zápas proti Slovanu Bratislava. Do tohoto duelu už ale budou muset nastoupit bez zesnulého parťáka...