Pořekadla, že do hub se nekope, se drží i ten, jehož živí jiné čutání: to do míče. Záložník Mladé Boleslavi Dominik Mašek (25) má na fotbalistu netradiční koníček. Už coby kluk propadl houbaření.

Povedený fotbalový zápas se pozná celkem snadno, ale jak dobrý den hodnotí houbař?

„Každý má radost z něčeho jiného. Někdo sbírá třeba jen hřiby, já mám rád nové druhy. Když nějakou houbu najdu poprvé, jsem nadšený.“

Kolik druhů hub vůbec poznáte?

„Odhadnul bych to na 300 až 400 druhů. Když nevím, zeptám se zkušenějšího houbaře nebo se podívám do atlasu. Mobilní aplikace bych nedoporučoval, ty nejsou moc přesné.“

Na Instagramu máte účet @czech_mushrooms, kde svoje úlovky ukazujete. Většinou máte úplně narvané koše.

„Letošní sezona byla jedna z těch vůbec nejlepších. Já si houbařský účet udělal nejdřív jen proto, abych měl svůj archiv. Teď už mě ale sleduje docela dost lidí, tak jsem si říkal, že by bylo fajn o každé houbě něco napsat: kde roste, jaké potřebuje podmínky a podobně.“

Co s takovým množstvím hub vůbec děláte?

„Většinu rozdám, klidně až 95 procent všeho, co najdu. Nejdřív začínám blízkou rodinou, přáteli nebo spoluhráči, ale ve finále to cpu pomalu tomu, koho potkám (směje se).“

Co na vaše hobby říkají spoluhráči?

„Ze začátku tam možná byly nějaké vtípky, teď už mě kluci sledují na Instagramu, občas jim nějaké houby přivezu a letos jsem už pár spoluhráčů vzal do lesa s sebou. Někdo prostě hraje po tréninku PlayStation, já se jdu radši na hodinu projít do lesa.“

Znáte v lize dalšího vášnivého houbaře?

„Můj Instagram napříč ligou sleduje dost hráčů, takže je to asi aspoň okrajově zajímá. Ono se říká, že jsme houbařský národ, ale takového nadšence, jako jsem já, v lize už neznám. Ale spousta fotbalistů rybaří.“

Nestalo se vám někdy, že by vám houbaření bránilo ve fotbale? Napadají mě třeba unavené nohy po celém dni v lese.

„To určitě ne, houbaření je pořád jen koníček. Fotbal je pro mě číslo jedna, je to má práce i vášeň. Kdybych si měl hledat nové angažmá, určitě se nebudu rozhodovat podle toho, jak dobře tam rostou houby.(směje se) Myslím si, že mi to naopak pomáhá. V lese je ticho, je to vážně super relax. I proto to mám rád.“