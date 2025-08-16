Dynamo po více jak roce s výhrou. Dojatý kapitán: Řada kluků ani neví, jaký je pokřik
Nevídaný český rekord pokořen. Fotbalisté Českých Budějovic vyhráli ligový zápas. Ze Žižkova si vezou vydřenou výhru 1:0. To, co v minulém ročníku nezvládli za pětatřicet utkání, se jim po sestupu o patro níž povedlo ve druhé lize až na šestý pokus. Celkově po patnácti měsících a čtyřiačtyřiceti duelech si tak Jihočeši v kabině mohli zakřičet vítězný pokřik. „Jsem úplně naměkko. Těžké, po tak dlouhé době," líčil dojatý kapitán Jiří Skalák.
Vždyť do této doby naposledy vyhráli v baráži s Táborskem na konci ročníku 23/24 a poslední soutěžní úspěch se dosud datoval do MOL Cupu loni v září při postupu na penalty přes Příbram.
Loňská sezona se z pohledu Českých Budějovic zapsala do dějin. Od roku 2000 se v prvoligových profesionálních soutěžích „povedlo“ jen šesti týmům nevyhrát za celou sezonu jediný zápas: srbskému Čukarički (2011), bulharskému Burgasu (2007), kosovskému KEK (2019), velšskému Broughtonu (2023), islandskému Keflavíku (2018) a slovinskému Rudaru (2020). V rámci TOP deseti evropských lig, kam patří i Česko, bylo Dynamo naprostým unikátem.
Vypadalo to, že v podobném duchu budou Budějovice fungovat i ve druhé lize. Z prvních pěti kol vydolovaly jen dvě remízy a zaujaly například debaklem 1:6 od béčka Slavie. Tentokrát se jim v Praze vedlo lépe. Po gólu Chukwudi Igbokweho ve 4. minutě se dostali do vedení a na Žižkově těsný náskok uhájili až do konce.
Radost po vítězství byla obrovská. Hráči bezprostředně po závěrečném hvizdu slavili, jak kdyby vyhráli titul. Možná sami nevěřili tomu, co se stalo. V kabině pak zněl vítězný pokřik. Tedy, pokud si ho vůbec ještě někdo pamatoval.
„Myslím to trochu ze srandy, ale hodně kluků, kteří jsou u nás přibližně rok, ani neví, jaký máme pokřik. Teď si musíme pořádně zařvat. Výhra je možná hezčí než udržení s Táborskem, přitom jsme vyhráli jen ligový zápas,“ uvedl pro Sport.cz Jiří Skalák.
„Jsem úplně naměkko. Těžké, po tak dlouhé době. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Série byla strašně dlouhá. Je toho strašně moc, čím si klub za poslední měsíce prošel. Cítím strašnou úlevu,“ pokračoval bývalý hráč Sparty či Brightonu. Vždyť sám už byl v Budějovicích odepsaný, když jej loni vyřadili z kádru a hrával jen za béčko v ČFL.
Kromě Skaláka si po loňské katastrofální sezoně a následném přílivu zahraničních akvizic, pamatuje vítěznou baráž s Táborskem z předminulé sezony už jen Michal Hubínek.
Co na dost možná nečekaný tříbodový import z hlavního města říkal kouč Pedro Resende? „Rychle jsme dali gól a soupeře jsme do více šancí nepouštěli. Naopak jsme ve druhém poločase mohli navýšit skóre, závěr byl napjatý, ale jsem šťastný za hráče, že jsme to zvládli. Je to pro každého hráče důležité, tvrdě pracujeme, tohle je pro ně odměna,“ rozplýval se Portugalec.
V neúplné tabulce se Dynamo vyšvihlo na 10. místo. Další týdny napoví, zda bude hrát pouze o záchranu, nebo pomyslí na vyšší příčky. V příštím kole Budějovice čeká doma rezerva Sparty, následně pohár s Kladnem a na konci srpna zajíždí na stadion ambiciózního Ústí nad Labem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|4
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|5
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|6
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|7
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|8
Jihlava
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|11
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|12
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|13
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|14
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|15
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup