Tento zápas je nekonečný a vítěz stále v nedohlednu. Arbitr neustále prodlužuje a všichni čekají na »náhlou smrt«. Nejvíc pak slavný hokejový brankář Roman Čechmánek (49). Ten je totiž u soudu v roli obžalovaného a jeho proces se táhne už sedmým rokem!

Výsledkem může být i desetiletý žalář. Včerejší projednávání kauzy Krajský soud ve Zlíně opět odročil, chyběl svědek. Vyslechnut měl být bývalý majitel budovy, kterou olympijský vítěz z Nagana koupil v Prostějově. „Ten se bohužel bez omluvy nedostavil,“ konstatoval předseda senátu Radomír Koudela. Líčení tak bude pokračovat začátkem prosince.

Podvodu za více jak 15 milionů korun se měl Čechmánek dopustit v letech 2011-2014. „Uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože mu to finanční situace nedovolovala,“ vysvětlil žalobce Petr Matoušek, bývalý gólman vinu od počátku odmítá. „Nikdy jsem ani myšlenkou nezavadil o to, že bych chtěl někoho okrást,“ uvedl v minulosti u soudu.

Trenér brankářů v prvoligovém týmu Gladiátor Trnava chce své plány zaměřit výhradně na svůj rozvoj, ale do podvědomí se mu stále zahryzávají myšlenky na soud. „Dělám si v Praze školu, abych měl trenérskou licenci A,“ prozradil Čechmánek. Do vězení se tedy rozhodně nechystá a věří ve zproštění všech obvinění. Zda bude mít stejný názor i soud, to se teprve uvidí.