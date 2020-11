Pro slávu, peníze a úspěch v ringu byl schopný všeho, neštítil se ani fixlování. Mike Tyson (54) obcházel dopingové testy pomocí umělého penisu, jehož používání mělo jednu vadu.

Marihuanu vždycky miloval. Dnes si ji ve velkém pěstuje na svém ranči, ale v dobách aktivní boxerské kariéry mu mohla nadrobit pěknou polízanici. Rekreační drogy, kterým Tyson holdoval, zůstávají v moči až 30 dnů. Celý měsíc bez trávy? Pro šampiona nemyslitelné! A tak začal podvádět.

Pro odběry před zraky dopingových komisařů používal zdařilou napodobeninu penisu nazvanou »whizzanátor«. Ten je připevněný k vaku, do kterého můžete nalít libovolnou tekutinu. A když váček stlačíte stehny, obsah se vyprázdní špičkou.

Tyson do sáčku lil moč manželky Moniky Turnerové. Jenomže to mělo háček. „Bál jsem se, že by se ten vzorek mohl ukázat jako těhotenský,“ přiznal boxer, který se kvůli vyřešení problému obrátil na jiného člena rodiny. „Jednoduše jsem použil moč dcery,“ řekl Tyson v podcastu Hotboxin.

Svých podvůdků Tyson ani po letech nelituje. „Bylo to úžasné, člověče,“ popsal moderátorovi, jak se při používání falešného penisu cítil. »Železný Mike« umí šokovat v každém věku!