Tyson zblízka. Bez manželky by skončil tragicky, co má ukázat návrat? | iSport.cz

Legenda hlásí návrat. A skoro se zdá, že Železný Mike Tyson nerezaví. Od chvíle, kdy ohlásil návrat do ringu po patnácti letech, udivuje všechny tím, v jaké je kondici. Co stojí za jeho proměnou? Ví to Radim Tauchen, český organizátor evropské tour slavné „Bestie“. Navíc prozradil, jaký je proslulý boxer zblízka. „Je jednou z nejmilejších celebrit, se kterými jsem kdy spolupracoval,“ říká o hvězdě, s níž se zná už deset let.

Nikdo z Čechů nemá k Miku Tysonovi tak blízko jako právě Radim Tauchen. Nejen že organizoval jeho evropskou tour, ale strávil s ním hodně času i mimo pracovní povinnosti. Naposledy s ním v únoru v Las Vegas sledoval zápas Američana Dontaye Wildera s britským ranařem Tysonem Furym. A komu slavný boxer fandil?

Jak jste se poznal s Mikem Tysonem?

„V roce 2010 chtěl Mika přivézt do Čech jeden švýcarský podnikatel. Chtěl dokonce dělat velikou světovou tour, ale to se nepovedlo. Měl jsem tehdy štěstí, že jsem se seznámil s Mikovým managementem a s jeho ženou. V té době jsem se taky poznal s Láďou Kutilem, což je známý, a jak on sám říká ,ten nejhezčí', český profi boxer, a s jeho společníkem Pavlem Muchou. Oni mě tenkrát požádali, jestli bychom to přece jen nějak nedokázali udělat. A tak v roce 2011 přivezli Kutil a Mucha Tysona poprvé do České republiky. Tehdy jsem začal s Mikem spolupracovat."

Co je podle vás hlavním důvodem, že se rozhodl vrátit do ringu po zhruba patnáctileté pauze?

„Ze zákulisí vím, že není úplně spokojený s tím, jak to v těžké váze vypadá a v posledních letech vypadalo. Podle mě chce ukázat, že těžká váha v boxu je trochu o něčem jiném než o taktikách, které zde nastolili například bratři Kličkové. Mike chce ukázat lidem, jak by to podle něj mělo vypadat."

Dobře, ale proč právě ted? Proč se nevrátil dříve? Najednou je zase ve formě, jako by omládl o dvacet let.

„Za těch deset let, co ho znám, jsem si všiml, že má zhruba dvouleté výkyvy, kdy je na tom hůře, co se týká psychiky i fyzičky. Ale vždycky pak dostane nějaký impulz, v čemž hraje velikou roli jeho manželka a děti. On si uvědomí, že se nemůže nechat svými démony a problémy semlít. A těchto fází měl za dobu, co ho znám, několik. Teď je na tom velmi dobře a vidí, že jeho jméno, statut legendy, může přitáhnout velikou pozornost a může podpořit různé charitativní projekty. Chce pomoct tam, kde je to třeba."

Říkáte, že je nespokojený s tím, jak v současnosti box vypadá. Lze zmínit jména některých hvězd boxu, které mu vadí?

„On se vesměs baví se všemi, ale co vím, není a nikdy mu nebyl po chuti Deontay Wilder."

A čím to? Je to boxer s úctyhodnou bilancí 42 výher, z toho 41 knokautem.

„Wilder si u Mika udělal rozhodně veliké minus výmluvami okolo prohry s Tysonem Furym. Tvrdil například, že kostým, ve kterém šel do ringu, byl moc těžký a to mu oslabilo nohy. Když jsem o tom pak s Mikem mluvil, hodnotil to jako naprostý alibismus a nesmysl. Prý to vůbec neměl vypustit z úst. Wilder měl podle něj sklopit uši a přiznat prohru."

A komu Tyson v zápase Wilder vs. Fury fandil?

„Máme vazby s Tysonem Furym, takže samozřejmě fandil jemu. S Mikem jsou si dost blízcí. Zvlášť v poslední době. Za pár týdnů přijde velmi zajímavá věc právě mezi nimi dvěma, ale k tomu zatím nemůžu víc prozradit."

Nemůžete ani naznačovat?

(směje se) „Ne. Mike zkrátka fandil rozhodně Furymu. Navíc Furyho otec John, také bývalý boxer, ale ne tak úspěšný, je velikým Mikovým fanouškem. Právě proto pojmenoval svého syna Tyson. Z toho je Mike samozřejmě nadšený."

Takže nefandil krajanovi, ale Britovi.

„Myslím, že i proto, že Fury má za sebou taky veliký příběh návratu."

Ano, Fury se odrazil ode dna a je jako proměněný. Mike Tyson, jak jste zmínil, taky vždy bojoval s démony. Co myslíte, že je zapříčinilo?

„O Mikovi lidé občas tvrdí, že je hloupý, agresivní, nevzdělaný, nevím co všechno... Ale oni nechápou podstatu jeho jako člověka, jeho celkový příběh. Mike je člověk, který vyrůstal na ulici. Ano, byl průšvihář, měl velmi těžké dětství, otce nikdy nepoznal. Matka mu velmi brzy umřela, ujal se ho pak trener Cus D'Amato... To je známý příběh. Ale něco takového si nést s sebou není jednoduché. Mike se navíc jako malý setkával často s rasismem, zemřela mu dcera. To vše ho natolik poznamenalo, že si démony nese celým životem a snaží se je potlačovat. Nebýt Lakihy Spicer, jeho současné manželky, byl by na tom o dost hůř, možná by skončil na ulici. Své ženě Kiki může děkovat za to, co dnes má a jak se vypracoval zpět, protože jinak by skončil tragicky."

Strávil jste s ním už hodně času. Byl jste organizátorem jeho tour po Evropě. Jaký je vlastně zblízka jako člověk?

„Navážu na to, co jsem před chvílí říkal, že si spousta lidí myslí, že není nejchytřejší. Ano, nemá žádné tituly nebo něco takového. Ale je to velice pragmatický člověk a má velmi logické myšlení."

Ale on se, pokud vím, snažil vždycky hodně sám vzdělávat, ne?

„Ano, rád si čte a velmi se zajímá o historii. Nicméně kvůli tomu, že má vadu řeči, trochu si šlape na jazyk a několikrát ho novináři během rozhovorů potopili, takže se začal vztekat nebo odešel, kvůli tomu všemu na něj mají lidé často mylný náhled. Mike je podle mě zkrátka mnoha lidmi nepochopený. Za mě je jednou z nejmilejších celebrit, se kterými jsem kdy spolupracoval. Dělával jsem v hotelnictví a potkával jsem opravdu mnoho slavných lidí, od Ivany Trampové po vysoko postavené politiky, herce, zpěváky. Mike je člověk, který má čisté srdce a pro svou rodinu a blízké by se rozdal, což jsem zažil několikrát."

Nebyl někdy až moc hodný?

„Ano, mnohdy mu to nadělalo značné problémy. Dokázal například svým kamarádům z New Yorku rozdávat desítky tisíc dolarů, a tím zhoršil svou i jejich situaci, protože oni s těmi penězi nenaložili, jak měli a jak mu řekli. Můj názor je, že je Mike opravdu milý, velice skromný a taky mimořádně vtipný člověk. Když se rozpovídá o svých zážitcích, vždycky všechny pobaví, je pro každou srandu. Ale musím říct, že jsem s ním za těch deset let zažil i tři čtyři situace, kdy mi bylo ouzko. Protože v něm ta animálnost, pověstná bestie, stále dřímá. Ty oči tygra pořád má a zablýská v nich, když ho něco naštve. Ale celkově si na Mika nemůžu stěžovat, je to veliká osobnost. Nezažil jsem třeba, že by se nad někým povyšoval, vždy dokáže poděkovat. Sám naopak nemá rád lidi, kteří se chovají arogantně."

Několikrát jste mu už zařizoval ubytováni. Má nějaké speciální požadavky?

„Průběhem let se to už několikrát změnilo. Před deseti lety byl například veganem, takže jsme řešili speciální menu. Pak zase jedl maso, ale vlastně jen ryby nebo kuřecí. A teď je už zase čistě vegan. Takže v jídle se to občas trochu mění. Nemá ale nějaké přehnané požadavky. Má rád oříšky, ovoce..."

Podniká už několik let v pěstováni konopí a je v tom dost úspěšný, že?

„Mike užívá THC celý život, kouří marihuanu řadu let. Teď se to ví mnohem víc, protože má společnost Tyson Ranch, která se zabývá pěstováním a prodejem CBD a THC produktů. Zároveň se dělají různé bonbony a nápoje o tyto látky obohacené. Mimochodem v tom je znát, jak si dokáže sám ze sebe udělat legraci. V Tyson Ranch dlouho přemýšleli nad tím, jak pojmenovat nápoj, obohacený o CBD, který má mnoho skvělých vlastností. Nápoj se nakonec jmenuje Dwiink. A to proto, že jak si Mike trochu šlape na jazyk, místo drink, řekl dwiink, a už to zůstalo. V podnikání se mu opravdu daří a má v tom ještě veliké plány."