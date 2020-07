Tyson se vrací, čeká ho Jones! Moje vzory, ale radost nemám, říká Kraj | iSport.cz

Ve své éře předváděli mezi provazy neuvěřitelné výkony. Teď hlásí boxerské hvězdy v důchodu Mike Tyson a Roy Jones Jr. návrat. Slavní Američané proti sobě nastoupí 12. září v Kalifornii v exhibičním souboji.

„Je to proto, že to dokážu. A věřím, že i ostatní lidé vědí, že to zvládnu,“ vysvětlil Mike Tyson svůj návrat mezi provazy po patnácti letech v rozhovoru pro ESPN. „To, že je mi padesát čtyři let, přece neznamená, že se mám věnovat něčemu novému a že je má kariéra úplně u konce. Ne, když se cítíte tak skvěle jako já. Bude to prostě neuvěřitelné!“ slíbil Tyson.

„Zkoušel jsem si užít odpočinku, ale zdá se, že lidé ještě nechtějí, abych odešel do důchodu,“ komentoval Jones, proč přijal nabídku od staršího kolegy. „Stále mi říkali, že Mike se chce vrátit a že bych pro něj byl skvělým protivníkem.“

Duel bude vypsán na osm kol a přenášen v rámci pay-per-view (placené sledování) na síti Triller. Oba velikány navíc bude při přípravě na duel sledovat tým kameramanů, z nasbíraného materiálu by měl vzniknout desetidílný dokument.

„Byli pro mě vzory. Tyson měl na těžkou váhu neuvěřitelnou sílu a dynamiku, Roy Jones zase neskutečnej pohyb a libovej levej hák,“ říká o aktérech plánované bitvy Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000. „Z toho, že spolu budou boxovat takhle staří, ale radost moc nemám,“ přiznává česká hvězda ringu.

Návrat dvou velikánů vnímá Kraj jako zbytečné riziko a nemyslí si, že mají ještě někomu cokoliv dokazovat.

„Měli by být v boxerském důchodu a spíš dělat trenéry a pomáhat mladým. Už ne boxovat!“ tvrdí dvaačtyřicetiletý rohovník, který ukončil profesionální kariéru v roce 2008. „Jde tu hlavně o jejich zdraví. A taky si myslím, že jak si je každý pamatuje, tak takové to už prostě nebude. Čas nezastavíš.“

S názorem Kraje ale nesouhlasí další česká legenda, bývalý mistr světa organizace WBO Lukáš Konečný,

„Osobně to vidím jako přínos. Takový duel je pro box velkou reklamou,“ myslí si Konečný. „Ale sám nevím, co od toho očekávat. Zda regulérní souboj, nebo jen ťukec. Tak jako tak favorizuju Tysona,“ prozradil bývalý boxer, který se sám po konci kariéry do boje vrátil před dvěma roky, kdy mu bylo čtyřicet.

A koho tipuje jako vítěze války veteránů Kraj?

„V tomhle případě ani nechci tipovat, fakt nevím. Jsou to oba… nebo byli to oba výborní borci, ale každý měl jiný styl.“ připomněl. „No, dřív by to bylo tak, že Tyson byl těžká váha a Jones střední. To by byl kámen úrazu a přejel by ho hrubou silou, ale teď nevím. Tipuji Mika,“ dodal Kraj.

Tyson se stal v roce 1986 ve dvaceti letech nejmladším mistrem světa v těžké váze v historii a pro svůj surový styl boje si vysloužil přezdívku Bestie. Jones Jr. během kariéry vlastnil najednou rekordních sedm pásů mistra světa.