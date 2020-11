Pět let byla pevnou součástí týmu olomouckých volejbalistek, ale když došly peníze, sentiment šel stranou. Smečařka Martina Michalíková (26) dostala padáka a na cestu dávku pomluv.

Extraligový tým volejbalistek Univerzity Palackého Olomouc musí v době koronaviru šetřit, proto rozvázal smlouvu s trojicí hráček. Kromě z operace ramene zotavující se Michalíkové končí Američanka Kofieová a Chorvatka Gogičová.

Rázný, i když v krizi pochopitelný krok. Ale když měl předseda klubu Jiří Zemánek vysvětlit konec klubové ikony Michalíkové, začalo na Hané něco šeredně zapáchat.

Michalíková před sezonou 2018/19 podstoupila plastickou operaci prsou, a právě to jí šéf nyní vyčítá. Prý nastoupila o měsíc později do přípravy, zranila se a od té doby už pořádně nehrála.

„Něco jako horník, který by nemohl rubat, ale třeba jen držet kahan se světlem svým kamarádům,“ snažil se Zemánek negentlemansky najít příměr na webu hanáckého oddílu a dodal: „Pro mě je taková smečařka nevyužitelná.“

Volejbalistka tvrdí, že do přípravy nastoupila spolu se zbytkem týmu a své si splnila, což ukazují čísla, a především fakt, že se v Olomouci slavil titul, Český pohár a Středoevropský pohár. Ujistila o tom na Instagramu.

„Sezonu jsem odehrála celou, byla nejúspěšnější za posledních 23 let. Všichni jsme se plácali po ramenou, jak jsme skvělí, a najednou se po více než dvou letech dozvím naprosto absurdní verzi,“ nedá se Michalíková.

Olomoucký šéf své někdejší hvězdě vyčítá i to, že by po boku svého milého Tomáše Zahradníčka (ligového fotbalisty Sigmy) mohla teoreticky odejít do zahraničí. „Pro oba by to byl vrchol, teď ale plán není žádný,“ odmítá Michalíková spekulace. 180 centimetrů vysoká smečařka se teď chce vykurýrovat, trénovat a poté si případně najít nové angažmá. A o zkušenosti s bývalým bossem má jasno. „Chce se mi zvracet,“ vzkázala Zemánkovi.