Svět motosportu pláče. Brazilec Matheus Barbosa (†23) měl celý život před sebou, jenže mu ho vzala tragická nehoda. Na domácím závodišti smrti.

Do cíle podniku superbiků na okruhu Interlagos, kde se jezdí i formule 1, zbývalo deset kol a favorit stáje Kawasaki držel čtvrté místo. Při vidině »bedny« ale při nájezdu do zatáčky ztratil kontrolu nad motorkou. Ta se s ním vyřítila ven z tratě a v obří rychlosti to napálila do kovové bariéry. Matheus na místě zemřel.

„Do minuty dorazili k Matheusovi záchranáři, ale i přes veškeré úsilí zraněním podlehl,“ litoval mluvčí pořadatele. „Z úcty k Matheusovi a především jeho rodině byl závod ukončen,“ dodal s tím, že nebyly porušeny žádné bezpečnostní podmínky.

I přesto by stálo za zvážení, zda další motocyklové akce na trati v Sao Paulu neodpískat. Barbosa je totiž za poslední dva roky už čtvrtou obětí, od roku 1989 tam přišlo o život již sedm jezdců.

Brazilec Matheus Barbosa zemřel po nešťastné nehodě na okruhu Interlagos.







15 zobrazit galerii