O Maradonův (†60) majetek usiluje 16 pozůstalých: Bitva dědiců o miliardu!

Že na věčnost odešel švorc? Kdepak! Diego Maradona († 60) po sobě zanechal miliardový majetek, ze kterého si chce ukousnout minimálně 16 dědiců. Rvačka už odstartovala.

Argentinská legenda zemřela na infarkt před dvěma týdny a nezanechala poslední vůli. Rozsáhlý majetek by tak měl připadnout pěti přiznaným synům a dcerám. Jenže podle argentinského práva nelze žádné z dětí vydědit, což by dostalo do hry i dalších sedm domnělých potomků. „Boj o Maradonovy peníze nebude obyčejná soutěž – to bude mistrovství světa,“ zní Argentinou.

Diego jr., Dalma, Gianinna, Jana a Diego Fernando jsou z takového scénáře nesví. „Bez závěti si blízcí potomci Maradony i ti, které nikdy neviděl, budou moci nárokovat stejný podíl z jeho majetku. To je pro ty, co byli roky součástí jeho života, naprosto neakceptovatelné,“ tvrdí hlasy z Buenos Aires. Navíc své nároky prý vznesly i čtyři Diegovy sestry.

Podle dokumentů od soudu je součástí miliardového dědictví hotovost ze Švýcarska, Dubaje a Buenos Aires, nemovitosti po celém světě i flotila luxusních aut. Do Argentiny dorazil i kontejner s věcmi, které si Diego nechal poslat z Arábie, kde působil. Jelikož transport Rolls Royce by prý vyšel na víc než 7,9 milionu, rukama celníků prošly hlavně sběratelské artikly. Podepsané dresy, dopis od Fidela Castra a další dary od světových potentátů.