Hřebík srovnává Maradonu a Messiho: Jako dvojčata. Liší se jen nároky doby

Byl to moment, na který fotbalový svět nikdy nezapomene. Diego Maradona si vzal ve čtvrtfinále mistrovství světa s Anglií míč na vlastní polovině a pak už ho nikdo nezastavil. Právě na památném slalomu z roku 1986 lze nejlépe demonstrovat genialitu argentinského mimozemšťana. „Vypadalo to, jako by se mu Angličané uhýbali,“ přemítá Jaroslav Hřebík, uznávaný trenér a analytik. S kým jiným se ponořit do podstaty Maradonovy geniality.

Co vás na impozantním slalomu nejvíc upoutalo?

„Do toho okamžiku, desáté minuty druhého poločasu, to bylo desáté Maradonovo sólo. Míč převzal asi10 metrů od středové čáry na vlastní polovině hřiště, otočen zády k brance soupeře po přihrávce Enriqueho. Od tohoto převzetí míče do vstřelení gólu měl 12 kontaktů s míčem. Všechny levou nohou. Obešel při něm šest hráčů soupeře. To sólo bylo neuvěřitelně rychlé. 50 metrů od půlicí čáry uběhl za šest a půl vteřiny, tedy rychlostí asi 27 kilometrů za hodinu. Podotknu, že to bylo s míčem a s obcházením soupeře. Angličané ho nemohli ani zfaulovat. Při předchozích devíti ho totiž pětkrát zastavili faulem, dvakrát přihrál spoluhráči na střelu, jednou vystřelil sám a při devátém v šesté minutě druhého poločasu dal první gól rukou. Téměř všechny nebezpečné situace, které si Argentinci vytvořili, byly po akcích Maradony a skoro všechny začínaly jeho sólem. Maradona ani jednou nesimuloval. I když byl faulovaný, chtěl faul ustát. V podstatě počítal s tím, že ho soupeř bude chtít faulovat.“

Přesto to Angličané při inkriminovaném průniku nedokázali. Proč?

„Protože se mohl rozjet. Po převzetí mohl v rychlosti míč navádět směrem přímo na bránícího hráče. Když byl před ním, naznačil tělem a v podstatě poslal obránce na jinou stranu, než kam dělal kličku. A když se rozjel, byl jako šicí stroj.“

To mi vysvětlete.

„Když jde Maradona do driblinku, tak je to ťu, ťu, ťu, ťu. Strašně vysoká frekvence nohou. Platí pro něj přesně to, co jsem zmiňoval, když jsem pro Sport Magazín rozebíral Lionela Messiho. Že se na určité vzdálenosti dotkne míče až dvakrát častěji než třeba Cristiano Ronaldo. I v maximální rychlosti. A může tím pádem rychleji reagovat na vznikající herní situaci. U Maradony je to stejné.“

Čím to?