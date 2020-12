Měl být permanentně opečováván, jenže fotbalový bůh Diego Armando Maradona (†60) zemřel zapomenut ve svém pokoji. A poslední dny života pro něj musely být peklo!

Když se na začátku listopadu probral z náročné operace mozku, byl samý úsměv. Maradona si proto vynutil předčasné propuštění do domácí péče, s čímž vedení kliniky souhlasilo pod jednou podmínkou: Diego bude pod 24hodinovým dohledem!

Zdraví argentinské legendy měl mít pod kontrolou jeho osobní lékař Leopoldo Luque. Jenže teď vycházejí najevo hrůzné detaily, jak s Maradonou zacházel!

Dle zápisů kriminalistů, které unikly do tisku, totiž Luque na nepřetržitou péči kašlal. Diegovi měl navíc předepsat smrtící koktejl léků – antidepresiva a antipsychotika, která běžně berou pacienti trpící bipolární poruchou.

Vše pak vygradovalo tři dny před Maradonovou smrtí: viditelně omámený fotbalista se doma sesunul na zem a praštil se do hlavy! „Doktor Luque však nepodnikl žádné kroky, natož aby Maradonu poslal do nemocnice na kontrolu. Diego byl přitom v takovém stavu, že sám nemohl nic rozhodnout. A on ho potom nechal v pokoji tři dny bez lékařské kontroly!“ soptí advokát Rodolfo Baqué. Doktor Luque je proto nyní vyšetřován pro zabití z nedbalosti.