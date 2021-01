Kam se hrabou vychytávky Ládi Hrušky. Proti tomu, co nosí na zápěstí hvězdná mlátička z MMA Conor McGregor (32), jsou to fígle pro haranty.

Dvoje zbrusu nové hodinky irského bojovníka, to jsou teprve důmyslné skvosty! Ty první mají ciferník posypaný diamanty, ale to by mezi pracháči nebylo zas až takové unikum. Jenže při stisknutí postranních tlačítek se na něm otevře utajované okénko a Conor se kochá pohledem na to, jak hanbatý muž má zezadu tuze rád nahou ženu.

Jo, porno! Ptáte-li se na cenu toho veselého vynálezu, tak se raději ani neptejte. Tahle speciální libůstka od renomované firmy Jacob & Co stála McGregora v přepočtu 43,5 milionu korun!

Conor McGregor se rád chlubí svým bohatstvím...







66 zobrazit galerii

Teď ty druhé »cibule«. To nejsou hodinky, ale orloj! Země se v nich otáčí kolem Slunce přesně v tom rytmu, jaká je zrovna skutečnost v planetární soustavě. Značka? Jacob & Co Astronomia Tourbillon Baguette. Materiál? Na 422 diamantů a osmnáctikarátové růžové zlato! Cena? Bratru 21,2 milionu korun! Takže dva stroje času sakumprásk za 63,7 milionu! To je rozpočet fotbalových Pardubic na celou sezonu.

Ovšem šampion UFC McGregor si to v době, kdy v zápasnických klecích leží šílené rance bankovek, zřejmě může dovolit. Už v roce 2017 se pochlubil, že si pěstmi a kopanci vydělal 2,2 miliardy korun…