Že se o novém hanbatém tetování Karlose Vémoly (35) bude mluvit, to muselo být jasné jemu i snoubence Lele Ceterové (31). A skutečně, do hodnocení obrázku nahé partnerky se pustila široká veřejnost. A také dvě Terminátorovy údajné dřívější milenky.

„Když nemáte co říct, ale musíte se hodně smát…“ napsala na Instagram prsatá modelka Kristhin Gomézová, se kterou měl mít Vémola dříve románek. Vysmáté smajlíky, zatnutá paže a použité hashtagy jasně ukazují, na co slova Španělky směřují. Ano, na Karlosovo čerstvé víkendové tetování na bicepsu. „Podvádí ji dál,“ napsala ještě do jednoho z komentářů.

Snad aby toho nebylo málo, ozvala se i další žena, která byla s nejslavnějším českým zápasníkem MMA spojována - Lulu alias Zdeňka Černá. „Nevěrník s tetováním nahé dívky = svatý nevěrník,“ smála se i ona v reakci.

Provedení Vémolovy kérky se úplně nelíbilo ani řadě dalších lidí, Soudě podle komentářů na sociálních sítích. Karlos i Lela jsou ale s novými obrázky na těle navýsost spokojeni. „To je tak nádherné. Silný důkaz lásky,“ napsala matka malé Lili už v sobotu.