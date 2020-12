Nebyly to pochopitelně jen české sportovní hvězdy, kdo se chlubil fotkami ze soukromí na Štědrý den. Vánoční exkurzi prostřednictvím sociálních sítí zprostředkovaly i ty světové. Račte se podívat ke Cristianovi Ronaldovi (35) a dalším a porovnat jejich veselí s tím místním...

Milovanou rodinu ukázala vedle portugalské fotbalové modly, u které zaujala obyčejnost, také hlavní tvář slavné UFC Conor McGregor (32). Jestli je jeho stromek a okolí vkusné, nebo kýčovité, nechť posoudí každý sám. „Veselé Vánoce všem od naší rodiny pro vás,“ napsal irský zápasník a přidal srdíčko.

Do gala se vyšvihla i brazilská skejťačka Leticia Bufoniová (27), která by se v příštím roce měla objevit na Olympijských hrách v Tokiu. Jako kulisu si vzala psího mazlíčka. Podobně se předvedla i bývalá deblová parťačka české tenistky Lucie Šafářové - Američanka Bethanie Matteková-Sandsová (35). Jen ten mazlíček byl trochu větší. „Šťastné Vánoce od Rugera a těch dvou členů domu, co ho berou na procházky a dávají mu pamlsky,“ pobavila známá šprýmařka.

A dál? Alespoň vánoční atmosféru ukázala biatlonistka Dorothea Wiererová (30), rodinnou idylu předvedl přemožitel Karlose Vémoly Attila Végh (35) a netradičními svátky šokovali hokejisté Toronta, kteří se bez rodin společně sešli dříve, aby byli schopni včas zahájit novou sezonu.

Bývalá lyžařka a současná partnerka hokejisty P.K. Subbana Lindsey Vonnová (36) vše pak doplnila stylovými sobími parůžky.